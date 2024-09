Vùng biển trong nhất thế giới, đoạt mạng người trong tích tắc

Biển Sargasso, nằm ở Bắc Đại Tây Dương, là vùng biển trong nhất thế giới với tầm nhìn lên tới 60 mét. Tuy nhiên, nó rất nguy hiểm do sự hiện diện của tảo Sargassum, loại tảo có thể quấn chặt tàu thuyền, khiến chúng mắc kẹt. Nhiều tàu thuyền đi vào vùng biển này đã không thể thoát ra, gây nhiều vụ tử vong. (Ảnh: Văn hoá phát triển) Biển Sargasso, nằm giữa Bắc Đại Tây Dương, là một vùng biển đặc biệt không có bờ, được bao quanh bởi các dòng hải lưu mạnh mẽ như Gulf Stream ở phía tây, Bắc Đại Tây Dương ở phía bắc, Canary ở phía đông và Bắc Xích Đạo ở phía nam. (Ảnh: RSD2 ALERT) Với diện tích rộng lớn, khoảng 4,5 triệu km², Biển Sargasso nổi bật với những đặc điểm sinh thái và môi trường độc đáo.(Ảnh: Live Science) Biển Sargasso là nơi sinh sống của loài tảo nâu Sargassum, nổi trên bề mặt nước và tạo nên một “đồng cỏ” trên biển. Tảo Sargassum không chỉ là một phần quan trọng của hệ sinh thái mà còn đóng vai trò là nơi trú ẩn cho nhiều loài sinh vật biển, bao gồm cả rùa biển Loggerhead non, sử dụng tảo này làm nơi ẩn náu khỏi kẻ săn mồi. (Ảnh: National Geographic) Biển Sargasso cũng là điểm đến quan trọng trong hành trình di cư của các loài cá chình catadromous như cá chình Châu Âu và cá chình Mỹ. Ấu trùng của những loài này nở trong biển và khi lớn lên, chúng di cư đến Châu Âu hoặc Bờ Đông Bắc Mỹ. Khi trưởng thành, chúng quay trở lại Biển Sargasso để sinh sản. (Ảnh: Hakai Magazine) Biển Sargasso còn được biết đến với tên gọi “biển nghĩa địa” do những câu chuyện lịch sử về các con tàu bị mắc kẹt tại đây. Mặc dù được bao quanh bởi các dòng chảy mạnh, vùng biển này lại rất yên tĩnh, tạo nên một môi trường nước trong suốt, có thể nhìn sâu tới hơn 60 mét. (Ảnh: CNN) Trong những năm gần đây, Biển Sargasso đã trở thành đối tượng của nhiều nghiên cứu khoa học, đặc biệt là về đa dạng sinh học vi sinh vật. (Ảnh: Mission Blue) Biển Sargasso không chỉ là một vùng biển độc đáo về mặt địa lý mà còn là một hệ sinh thái phong phú và bí ẩn, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học và nhà thám hiểm. Với những đặc điểm đặc biệt và vai trò quan trọng trong hệ sinh thái biển, Biển Sargasso xứng đáng được bảo vệ và nghiên cứu sâu hơn. (Ảnh: Sargasso Sea Commission) Mời quý độc giả xem thêm video: Kỳ lạ loài cá có khả năng tàng hình, chỉ xuất hiện ở Nha Trang.

