Phát sốt bức hình sâu nhất về vũ trụ 13 tỉ năm trước

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng Giám đốc NASA Bill Nelson đã công bố một bức ảnh có độ phân giải cao, đầy đủ màu sắc được chụp bởi kính viễn vọng không gian James Webb của NASA. Hình ảnh được công bố tại một sự kiện của Nhà Trắng. Tổng thống Biden đã mô tả: "Đó là ánh sáng được ghi lại lâu đời nhất trong lịch sử vũ trụ từ hơn 13 tỉ - hãy để tôi nói lại - 13 tỉ năm trước. Thật khó mà hiểu được". Đài quan sát Webb trị giá 9 tỷ đô la và cũng là kính thiên văn khoa học vũ trụ lớn nhất và mạnh nhất từng được phóng ra ngoài không gian, được thiết kế để nhìn sâu vào vũ trụ và cũng được coi là công cụ để mở ra một kỷ nguyên cách mạng về khám phá thiên văn. "Kính viễn vọng Không gian James Webb là một thành tựu vĩ đại, được dựng nên để thay đổi cái nhìn của ta về vũ trụ và đem tới những bài học khoa học tuyệt vời", giám đốc Bill Nelson công tác tại NASA khẳng định. Hình ảnh do Tổng thống Mỹ Joe Biden và Giám đốc NASA Bill Nelson giới thiệu cho thấy cụm thiên hà 4,6 tỷ năm tuổi có tên SMACS 0723. Cụm thiên hà này hoạt động như một "thấu kính hấp dẫn" và làm biến dạng không gian, sau đó phóng đại ánh sáng đến từ các thiên hà xa hơn phía sau nó. Còn những điểm sáng mờ nhạt phía sau chính là những thứ có niên đại hơn 13 tỉ năm mà Tổng thống Mỹ nhắc đến. Điều đó đồng nghĩa với việc bức ảnh này chứa đựng những thông tin về các tinh tú có không lâu sau vụ nổ Big Bang - trẻ hơn 800 triệu năm so với vụ nổ Big Bang, điểm chớp lý thuyết đặt sự giãn nở của vũ trụ đã biết trong chuyển động cách đây khoảng 13,8 tỷ năm. NASA cũng tiết lộ sẽ công bố thêm 4 hình ảnh ngoạn mục nữa bao gồm khung cảnh một hành tinh khí khổng lồ bên ngoài hệ Mặt Trời của chúng ta, hai hình ảnh về một tinh vân nơi các ngôi sao sinh ra và chết đi với vẻ đẹp ngoạn mục, cập nhật hình ảnh về 5 thiên hà đang "khiêu vũ". Nhà thiên văn học Nestor Espinoza chia sẻ: "Nó giống như ở trong một căn phòng tối và bạn chỉ có thể nhìn ra qua một lỗ kim. Với Webb, bạn đã mở ra một cửa sổ lớn, bạn có thể quan sát tất cả chi tiết nhỏ". Kính viễn vọng Webb được xây dựng theo hợp đồng của tập đoàn hàng không vũ trụ khổng lồ Northrop Grumman Corp. Nó được phóng lên vũ trụ để phục vụ cho NASA và các đối tác Châu Âu và Canada vào Ngày Giáng sinh năm 2021 từ Guiana thuộc Pháp, trên bờ biển đông bắc Nam Mỹ. Trong thời gian tới, các nhà khoa học sẽ bắt tay vào thực hiện những sứ mệnh khám phá sự tiến hóa của các thiên hà, vòng đời của các ngôi sao, bầu khí quyển của các hành tinh xa xôi và các mặt trăng của các hành tinh trong Hệ Mặt trời bên ngoài Hệ Mặt trời của chúng ta. Được xây dựng để quan sát các đối tượng chủ yếu trong phổ hồng ngoại, Webb nhạy hơn khoảng 100 lần so với người tiền nhiệm đã 30 năm tuổi của mình - Kính viễn vọng Không gian Hubble, hoạt động chủ yếu ở bước sóng quang học và tia cực tím. NASA sắp tới cũng sẽ giới thiệu và phân tích những hình ảnh quang phổ đầu tiên của Webb thu được từ một ngoại hành tinh - hành tinh khí khổng lồ có tên là WASP-96 b - có khối lượng bằng một nửa Sao Mộc nằm cách Trái đất gần 1.150 năm ánh sáng. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

