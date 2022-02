Kinh ngạc top phát minh đột phá cứu mạng người của NASA

Thiết bị MicroMed - DeBakery VAD được NASA phát minh từ thập niên 1980, nó giúp bệnh nhân sống sót trong lúc họ chờ đợi được cấy ghép tim bằng cách bơm máu truyền đi khắp cơ thể, giảm bớt căng thẳng cho tim. Hai nhà khoa học Cetin Kiris và Dochan Kwak thuộc Bộ phận siêu máy tính tân tiến (ASD) của NASA đã sử dụng mô hình tiên phong do cơ quan hàng không này phát triển nhằm tạo ra một thiết kế mới dọn đường cho việc cấy ghép thiết bị thành công cho một bệnh nhân vào năm 1998. NASA hợp tác với hãng dược khổng lồ Amgen đã nghiên cứu về sự suy giảm mật độ xương khi đưa chuột thí nghiệm đến và đi khỏi trạm ISS trong 3 nhiệm vụ lắp ráp khác nhau. Cùng với những thử nghiệm lâm sàng đang diễn ra khi Amgen quay trở lại Trái đất, du lịch không gian là chìa khóa cho sự phát triển ra prolia, loại thuốc do FDA phê chuẩn để đặc trị chứng loãng xương, cải thiện mật độ xương.Thiết bị quét CAT và máy MRI được NASA phát minh nhằm cho phép các bác sĩ và nhà nghiên cứu y khoa xem xét cơ chế hoạt động của giải phẫu và sinh lý người. Những loại công nghệ này giúp các bác sĩ chẩn đoán và điều trị bệnh tật, nâng cao hiểu biết của họ về sinh học và phòng ngừa vô số trường hợp chết yểu mỗi năm. Những chiếc máy này không ra đời từ phòng thí nghiệm hoặc bệnh viện, mà là kết quả thành công mỹ mãn của chương trình không gian Mỹ. Theo NASA, ban đầu, các nhà khoa học của cơ quan này đã xử lý tín hiệu kỹ thuật số để cho ra những hình ảnh cải thiện bởi máy tính về mặt trăng trong nhiều sứ mạng Apollo. 2 nhà khoa học Leonard Haslim và John Zuk của NASA đã phát hiện ra một loại chất hiện đang được áp dụng cho đường ray xe lửa và các thiết bị chuyển mạch giúp tàu không bị hoãn do thời tiết xấu tại những đô thị lớn như New York và Toronto. Ít ai biết rằng, công nghệ thực tế ảo (VR) đã được tạo ra bởi các kỹ sư NASA tại Trung tâm nghiên cứu Ames (Mountain View, California). Năm 1984, các nhà khoa học đã phát minh ra "những giao diện con người tân tiến cho các hoạt động điều khiển từ xa của NASA, gọi chung là VR". Liên danh NASA và Bộ an ninh nội địa Mỹ (DHS) đã phát minh ra một máy phát hiện radar có tên FINDER. FINDER có thể nhận dạng thi thể từ 6m dưới đống bê tông, nó đã trở thành một công cụ có giá trị trong cứu trợ thiên tai trong tương lai. Các nhà khoa học của NASA đã phát minh ra Mylar - một vật liệu cách nhiệt, một lớp màng nhựa, cứng, được kim loại hóa chân không với lớp phủ nhôm lắng đọng hơi nước, phản xạ tia hồng ngoại, hiệu quả cao, được dùng với vô số ứng dụng thực tiễn trên trái đất. Ban đầu, NASA dùng đèn LED đỏ làm nguồn sáng để trồng cây trong không gian. Hiện nay, đèn LED đỏ đã được sử dụng trong các thiết bị y tế để giúp giảm đau và cải thiện lưu thông máu. Thực chất thì NASA không phát minh ra các tấm pin năng lượng mặt trời, nhưng để nó tồn tại và phát triển đến ngày nay là nhờ sự nghiên cứu và phát triển của NASA làm cho chúng bền bỉ và hiệu quả hơn rất nhiều. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

