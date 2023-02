Phát hiện vật thể bí ẩn sắp đâm vào Trái Đất, chuyên gia nói gì?

Mới đây, hai nhà thiên văn không chuyên - Grzegorz Duszanowicz và Jordi Camaraa - phát hiện ra một vật thể bí ẩn di chuyển theo một phần quỹ đạo của Trái Đất. Nó được đặt tên là 2022 NX1 vì các nhà khoa học cho rằng khả năng đó là một tiểu hành tinh, tạm thời bị trọng lực Trái đất hút vào Tuy nhiên, một nghiên cứu mới được công bố tháng 2/2023 đã xác nhận trạng thái tự nhiên của 2022 NX1, đây là "mặt trăng mini".2022 NX1 được phát hiện từ Đài thiên văn Moonbase South, Namibia. Giới khoa học tính toán nó tiếp cận gần nhất với Trái đất vào ngày 26/6/2022. Các nhà khoa học đánh giá 1,2 % khả năng mặt trăng mini này sẽ đâm vào Trái đất trong khoảng thời gian từ 2075 đến 2122, nhưng sẽ không gây ra thiệt hại rộng rãi - dù nó có thể gây nổ giống như vụ thiên thạch ở Chelyabinsk, Nga. Ngoài mặt trăng lớn con người vẫn biết đến, Trái đất đôi khi, trong một thời gian ngắn sẽ thu hút các vật thể khác đi lạc vào vùng trọng lực và các vật thể này ở lại đó một thời gian. Những vật thể này được gọi là mặt trăng mini. Hiện tượng này được cho là diễn ra từ khi hệ mặt trời ra đời, nhưng gần đây người ta mới có khả năng phát hiện ra chúng. Một trường hợp tương tự khác xảy ra gần đây là vật thể tên 2020 SO. 2020 SO có đường kính ước tính 4,5 - 10 m được phát hiện bởi đài quan sát Pan-STARRS ở Maui, Hawaii, vào ngày 17/9/2020. Những quan sát ban đầu cho thấy vật thể nhiều khả năng là một tiểu hành tinh. Nhưng các nhà khoa học ở CNEOS nghi ngờ 2020 SO không phải là một tiểu hành tinh bình thường. Paul Chodas, giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Vật thể gần Trái Đất (CNEOS) của NASA, suy đoán 2020 SO có thể không phải tiểu hành tinh mà là tầng đẩy tên lửa Centaur đến từ nhiệm vụ Mặt Trăng Surveyor 2 của NASA, phóng hỏng vào ngày 20/9/1966. Ông rút ra kết luận sau khi sử dụng mô hình máy tính để chạy ngược quỹ đạo của vật thể nhằm tìm hiểu đường bay qua không gian trong quá khứ của nó. Chodas nhận thấy vật thể đã bay tương đối gần Trái Đất vài lần trong những thập kỷ qua. Một trong những mô phỏng đường bay của 2020 SO cho thấy nó đã đến rất gần Trái Đất và Mặt Trăng vào cuối tháng 9/1966. Tốc độ tương đối thấp và mặt phẳng quỹ đạo của vật thể cũng chỉ ra nó không có nguồn gốc tự nhiên. >>>Xem thêm video: Giải mã thứ lạ lùng chưa từng biết bên trong lõi Trái đất. Nguồn: Kienthucnet.

