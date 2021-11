Nóng: Vật thể bí ẩn quá giống Mặt trăng lao gần đến Trái đất

Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học từ Đại học Arizona (Mỹ) cho thấy tiểu hành tinh bí ẩn từng là bạn đồng hành thường xuyên của Trái đất có thể là một mảnh vỡ từ Mặt trăng. Tiểu hành tinh này có kích thước khoảng 190ft hoặc lớn bằng bánh xe Ferris, được phát hiện cách đây 5 năm bằng kính viễn vọng khảo sát tiểu hành tinh Pan-STARRS 1 ở Haleakala, Hawaii. Được mệnh danh là tiểu hành tinh Kamo’oalewa, với tên gọi tạm thời là HO3 2016, các nhà khoa học biết rất ít thông tin về nó. Cái tên Kamo'oalewa, theo tiếng Hawaii có nghĩa là "mảnh thiên thể dao động". Mỗi tháng 4 hàng năm, tiểu hành tinh bí ẩn lại đến gần Trái Đất, nhưng mờ hơn tới 4 triệu lần so với khả năng nhìn của mắt người nên chỉ có thể nhìn thấy bằng kính thiên văn. Các phép đo cho thấy nó có bán kính không qua 58 mét. Do quá gần Trái đất nên vật thể được coi là một "bán vệ tinh". Một trong những manh mối này là quỹ đạo bất thường của nó tương tự như Trái đất nhưng hơi nghiêng, một đặc điểm không điển hình của bất kỳ tiểu hành tinh gần Trái đất nào. Điều này khiến nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Giáo sư Renu Malhotra cho rằng nó rất có thể là một mảnh vụn của Mặt trăng. Một thứ xa lạ xâm nhập vào sẽ không có quỹ đạo ổn định nhanh chóng như thế. Hai nhà khoa học Benjamin Sharkey và Vishnu Reddy tại Đại học Arizona đã sử dụng Kính thiên văn hai mắt lớn của trường đại học và Kính viễn vọng khám phá Lowell để kiểm tra phổ ánh sáng phát ra từ tiểu hành tinh. Họ phát hiện ra rằng nó có màu đỏ bất ngờ và phát hiện ra rằng quang phổ của Kamo’oalewa không khớp với các tiểu hành tinh khác sau khi so sánh nó với gần 2.000 quang phổ của các tiểu hành tinh gần Trái đất khác. Sự kết hợp chặt chẽ duy nhất mà họ tìm thấy là với những tảng đá mặt trăng được mang về bởi các sứ mệnh của Apollo, điều này gợi ý rằng nó có thể đã bị văng ra khỏi bề mặt mặt trăng do một va chạm mạnh. Hiện chưa rõ tác động nào đã làm vỡ ra mảnh đá này, nhưng giả thuyết khả dĩ nhất là một vụ va chạm không gian cổ đại. Ước tính vật thể bí ẩn sẽ còn quay quanh Trái Đất trong vòng 300 năm nữa trước khi bị "mất lái" khỏi quỹ đạo và văng xa vào khoảng không vũ trụ. Mời các bạn xem video: Elon Musk khoe tên lửa có thể đi đến mặt trăng, sao hỏa. Nguồn: VTV.

