Phát hiện thứ ngoài hành tinh tấn công Trái đất dưới Đại Tây Dương

Nhóm khoa học gia dẫn đầu bởi tiến sĩ Veronica Bray từ Phòng thí nghiệm Mặt Trăng và hành tinh thuộc Đại học Arizona - Mỹ mới đây đã xem xét các dữ liệu địa chấn từ đó mô hình hóa vùng đáy biển bí ẩn. Tuy nhiên, thay vì tìm thấy những chuỗi trầm tích phẳng khi kiểm tra đáy biển, họ đã phát hiện ra một vùng lõm khác thường, rộng khoảng 8-8,5 km, mang những tính năng đặc biệt chỉ có thể gặp ở hố va chạm thiên thạch. Miệng hố va chạm được đặt tên là Nadir. Nó có đường kính lên tới 8km, năm sâu dưới đáy Đại Tây Dương khoảng 400m, ở vị trí cách bờ biển Guinea - Tây Phi 400 km. Theo các nhà khoa học, nó có thể được hình thành do một mảnh vỡ ra từ tiểu hành tinh Chicxulub "mẹ", hoặc thuộc về một nhóm tiểu hành tinh khác đã tấn công Trái Đất cùng thời điểm. Ước tính, thiên thạch này rơi xuống Trái đất khoảng 66 triệu năm về trước. Sử dụng mô phỏng máy tính để tái hiện lại vụ va chạm, tiến sĩ Bray và cộng sự nhận thấy vật thể có thể có đường kính tới 400 m, đã đi xuyên qua khoảng 500-800 m nước vào thời điểm đó mà vẫn tạo ra một chiếc hố to lớn đến vậy. Vụ va chạm này có thể tạo ra một cơ sóng thần cao hơn 3.000 feet (hơn 914 m), cũng như một trận động đất cao hơn 6,5 dộ richter Mặc dù cơn sóng thần này nhỏ hơn rất nhiều so với đại hồng thủy toàn cầu do Chicxulub gây nên, nhưng sẽ góp phần đáng kể về sự tàn phá trong khu vực. Rất có thể loài khủng long cùng rất nhiều sinh vật Trái Đất khác đã bị tiêu diệt bởi nhiều kẻ tấn công ngoài hành tinh một lúc mà chúng ta vẫn chưa tìm thấy dấu vết. Cách đây 66 triệu năm, tiểu hành tinh Chicxulub đã gây nên sự kiện tuyệt chủng của loài khủng long và 75% sự sống trên Trái đất. Theo như tính toán, mảnh thiên thạch di chuyển với tốc độ gấp 40 lần vận tốc âm thanh, tạo ra một vụ nổ với sức công phá tương đương 100 nghìn tỉ tấn thuốc nổ TNT, và mạnh tương đương khoảng 7 tỷ lần một quả bom nguyên tử. Vụ nổ tạo ra một làn sóng xung kích lớn, kéo theo những cơn sóng thần có độ cao từ 100-300 mét đánh mạnh vào bờ biển Mexico. Tiếp theo đó, một cơn địa chấn độ 10 làm rung chuyển mặt đất và kèm theo đó là một trận mưa của những tảng đá trút xuống từ trên cao. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT

Nhóm khoa học gia dẫn đầu bởi tiến sĩ Veronica Bray từ Phòng thí nghiệm Mặt Trăng và hành tinh thuộc Đại học Arizona - Mỹ mới đây đã xem xét các dữ liệu địa chấn từ đó mô hình hóa vùng đáy biển bí ẩn. Tuy nhiên, thay vì tìm thấy những chuỗi trầm tích phẳng khi kiểm tra đáy biển, họ đã phát hiện ra một vùng lõm khác thường, rộng khoảng 8-8,5 km, mang những tính năng đặc biệt chỉ có thể gặp ở hố va chạm thiên thạch. Miệng hố va chạm được đặt tên là Nadir. Nó có đường kính lên tới 8km, năm sâu dưới đáy Đại Tây Dương khoảng 400m, ở vị trí cách bờ biển Guinea - Tây Phi 400 km. Theo các nhà khoa học, nó có thể được hình thành do một mảnh vỡ ra từ tiểu hành tinh Chicxulub "mẹ", hoặc thuộc về một nhóm tiểu hành tinh khác đã tấn công Trái Đất cùng thời điểm. Ước tính, thiên thạch này rơi xuống Trái đất khoảng 66 triệu năm về trước. Sử dụng mô phỏng máy tính để tái hiện lại vụ va chạm, tiến sĩ Bray và cộng sự nhận thấy vật thể có thể có đường kính tới 400 m, đã đi xuyên qua khoảng 500-800 m nước vào thời điểm đó mà vẫn tạo ra một chiếc hố to lớn đến vậy. Vụ va chạm này có thể tạo ra một cơ sóng thần cao hơn 3.000 feet (hơn 914 m), cũng như một trận động đất cao hơn 6,5 dộ richter Mặc dù cơn sóng thần này nhỏ hơn rất nhiều so với đại hồng thủy toàn cầu do Chicxulub gây nên, nhưng sẽ góp phần đáng kể về sự tàn phá trong khu vực. Rất có thể loài khủng long cùng rất nhiều sinh vật Trái Đất khác đã bị tiêu diệt bởi nhiều kẻ tấn công ngoài hành tinh một lúc mà chúng ta vẫn chưa tìm thấy dấu vết. Cách đây 66 triệu năm, tiểu hành tinh Chicxulub đã gây nên sự kiện tuyệt chủng của loài khủng long và 75% sự sống trên Trái đất. Theo như tính toán, mảnh thiên thạch di chuyển với tốc độ gấp 40 lần vận tốc âm thanh, tạo ra một vụ nổ với sức công phá tương đương 100 nghìn tỉ tấn thuốc nổ TNT, và mạnh tương đương khoảng 7 tỷ lần một quả bom nguyên tử. Vụ nổ tạo ra một làn sóng xung kích lớn, kéo theo những cơn sóng thần có độ cao từ 100-300 mét đánh mạnh vào bờ biển Mexico. Tiếp theo đó, một cơn địa chấn độ 10 làm rung chuyển mặt đất và kèm theo đó là một trận mưa của những tảng đá trút xuống từ trên cao. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT