Phát hiện sinh vật lạ ẩn nấp dưới lớp băng dày, không cần oxy

Nam Cực, với diện tích 12,39 triệu km² và khí hậu khắc nghiệt, được bao phủ bởi lớp băng dày trung bình 2.000 mét, nơi dày nhất lên tới 4.750 mét. (Ảnh: Polartours) Trước đây, các nhà khoa học tin rằng không có sự sống dưới lớp băng này do thiếu ánh sáng mặt trời và oxy. (Ảnh: Jet Propulsion Laboratory) Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra dấu hiệu của sự sống dưới lớp băng.(Ảnh: The Hindu) Trong một cuộc thám hiểm, các nhà khoa học đã phát hiện một sinh vật bí ẩn dài khoảng 30 cm, có hình dạng giống con tôm nhưng DNA chỉ giống một phần với tôm. (Ảnh: DNVN) Ban đầu, họ nghĩ rằng loài này xâm nhập từ các vùng biển khác, nhưng giả thuyết này bị bác bỏ do lớp băng dày và khoảng cách xa các vùng biển liền kề.(Ảnh: DNVN) Phát hiện này đã gây chấn động vì nó cho thấy loài sinh vật này có thể tồn tại nhờ một phản ứng hóa học đặc biệt, không cần oxy. (Ảnh: DNVN) Điều này mở ra nhiều câu hỏi mới về sự sống trong môi trường khắc nghiệt và khả năng tồn tại của các dạng sống khác mà con người chưa hiểu hết.(Ảnh: DNVN) Những loài sinh vật sống ở Nam Cực đã thích nghi một cách đáng kinh ngạc để tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt nhất trên Trái Đất. Sự đa dạng sinh học ở đây là minh chứng cho sức mạnh và sự kỳ diệu của thiên nhiên.(Ảnh: DNVN) Mời quý độc giả xem thêm video: Bắt được quái vật “ngoài hành tinh” 20 cánh tay ở Nam Cực.

