Phát hiện “quái vật” siêu cá sấu chuyên chạy bộ, thích săn khủng long

Mới đây, nhà cổ sinh vật học Paul Sereno từ Đại học Bang Oregon (Mỹ) đã công bố "kho báu" ông sở hữu sau hàng chục năm khai quật và nghiên cứu. Theo tiến sĩ Sereno, Sahara 100 triệu năm trước vốn là vùng đầm lầy. Ông đã khám phá ra cả một "thánh địa cá sấu" bị mất tích. Nhiều con trong số đó khiến ông nhớ đến những loài động vật thời hiện đại. Một trong số chúng là những " quái vật" siêu cá sấu chạy bộ không thua gì khủng long và kích thước lớn gấp vài lần đa số khủng long. Với khả năng săn mồi hiệu quả, chúng được mệnh danh là những thợ săn khủng long cừ khôi. Tiến sĩ Sereno cho biết, ông sẽ công bố chi tiết về mẫu vật Sarcosuchus hay còn gọi là SuperCroc đã được ông tìm thấy từ năm 1996. Một số bộ xương cùng loài đã được ông khai quật nhiều năm sau đó tại Niger, nhưng SuperCroc vẫn là con lớn nhất. Sarcosuchus là một loài siêu cá sấu thời tiền sử, sau khi phân tích và mô phỏng tỷ lệ hộp sọ với cơ thể theo tỷ lệ của cá sấu Ấn Độ và các loài cá sấu nước mặn, các nhà nghiên cứu thấy rằng với mẫu hóa thạch hộp sọ của cá thể lớn nhất được tìm thấy (dài 1,6 mét) thì chúng sẽ sở hữu chiều dài cơ thể lên tới 11,65 mét và nặng khoảng 8 tấn. Sarcosuchus là một loài săn mồi hết sức khủng khiếp và to lớn, chúng có một cái đầu to và cái mõm tương đối mảnh mai chiếm 75% tổng chiều dài của hộp sọ, hình dáng hộp sọ của chúng tương đối giống với loài cá sấu Ấn Độ ngày nay. Có một phần nhô ra (gọi là Bulla) ở đầu trước mõm của cá sấu Sarcosuchus. Vũ khí đáng sợ nhất của loài Sarcosuchus là cái miệng "siêu to khổng lồ" với chi chít những chiếc răng sắc nhọn (có 70 chiếc răng ở hàm trên và 62 chiếc răng ở hàm dưới). Răng của chúng rất dày và có hình nón, có thể cung cấp cho chúng những cú tạp cực mạnh, dễ dàng xuyên thủng da thịt của con mồi. Bên cạnh đó, tiến sĩ Sereno cũng khai quật được mẫu vật của một con DocCrog (Cá sấu chó), được đặt tên khoa học là Araripesuchus wegeneri. Chúng có các cặp chân cao và chiếc mũi rất thính, vẻ ngoài... giống chó. Trong khi đó một mẫu vật tên DuckCroc (Cá sấu vịt - Anatosuchus) chỉ dài 0,91 m nhưng gây chú ý bởi như sản phẩm lai giữa cá sấu và thú mỏ vịt. Loài RatCroc (Cá sấu chuột - Araripesuchus rattoides) dài 0,6 m thì quyết rời bỏ đời sống lưỡng cư lên sống trên cạn và sở hữu cặp răng cửa của loài gặm nhấm để đào hang. PancakeCroc (Cá sấu bánh kếp - Laganosuchus) mang chiếc hàm phẳng khổng lồ, chuyên nằm há miệng hàng giờ dưới nước để đợi con mồi. Trong khi đó, BoarCroc (Kaprosuchus) trông giống như một con lợn rừng. Theo cách gợi nhớ đến loài cá sấu nước ngọt Úc, BoarCroc có khả năng di chuyển trong nước và di chuyển với tốc độ cao trên cạn, giúp nó có lợi thế rõ ràng trước con mồi. Tiến sĩ Sereno bắt đầu tái tạo thế giới đã biến mất và đưa những con cá sấu thời tiền sử này trở lại cuộc sống bằng cách sử dụng sức mạnh của công nghệ tiên tiến. Mời các bạn xem video: Argentina: Phát hiện hóa thạch loài khủng long mới. Nguồn: THĐT

