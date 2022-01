Phát hiện “quái vật” đầu tiên trên Trái đất lai giữa hai loài

Theo nhóm nghiên cứu quốc tế đã tiến hành phân tích các bộ xương Kunga đã được khai quật tại Syria. Theo tiến sĩ Eva-Maria Geigl - thành viên nhóm nghiên cứu, nó được xác định là quái vật mà người Lưỡng Hà cổ đại dùng để kéo những cỗ xe ngựa chiến. Tuy nhiên, khi phân tích đến xương của nó, các nhà khoa học đã vô cùng bối rối. Đây là một động vật giống ngựa nhưng không phải, không phù hợp với số đo của lừa hay của một loài hoang dã bản địa gọi là lừa hoang Syria. Vì thế, họ đã phải phân tích đến DNA từ những bộ xương 4.500 tuổi này. Kết quả thu được đã khiến họ thực sự sốc khi bộ xương này là sinh vật lai giữa 2 loài. 2 loài này hiện nay đã không còn tồn tại trên thế giới, một kiểu "quái vật Chimera". Quái vật Chimera là một sản phẩm tưởng tượng trong thần thoại Hy Lạp, mang các bộ phận cơ thể từ các loài khác nhau vì là "con lai". Cụ thể, người Lưỡng Hà cổ xưa đã dùng lừa cái nhà lai với lừa hoang Syria đực, hay còn gọi là hemione - tuy cũng gọi là lừa nhưng là một loài khác biệt so với lừa nhà, đã tách loài trên cây gia phả từ rất lâu. Các ghi chép cổ đại coi sinh vật lai này, được gọi là "Kunga" là những con thú cao cấp và rất đắt tiền. Cũng giống như những động vật lai khác như la, người ta phải ép buộc lừa hoang Syria đực giao phối với những con lừa cái nhà. Nhưng khác với những con la, Kunga có thể hình rất đẹp và cao lớn, nên được dùng để thay chiến mã trên những cỗ xe. Quá trình lai giống này được cho là rất khó khăn bởi lừa hoang Syria là một loài khỏe mạnh, chạy rất nhanh và không thể thuần hóa. Chưa kể Kunga cũng vô sinh như la, nên mỗi con sinh ra đòi hỏi một lần cưỡng ép giao phối vất vả khác. Có lẽ đó chính là lí do khiến cho sinh vật này trở nên đắt đỏ. Nghiên cứu vẫn gây tranh cãi vì lừa hoang Syria có thể hình nhỏ trong khi Kunga lại cao lớn gần như ngựa. Kunga dường như đã tuyệt tích theo nền văn minh Lưỡng Hà. Còn lừa hoang Syria thì cũng đã tuyệt chủng. Cá thể cuối cùng đã chết vào năm 1927 tại vườn thú Tiergarten Schonbrunn ở Vienna, Áo. Các nhà khoa học đã phải đối chiếu bộ gene với xương của một con lừa hoang Syria 11.000 tuổi được khai quật trước đó. Tuy nhiên chính bộ xương 11.000 tuổi này cho thấy lừa hoang Syria từng lớn hơn nhiều cá thể đã chết trong vườn thú và rất có thể nó vẫn còn to lớn cho đến thời văn minh Lưỡng Hà, nên là "người cha" hợp lý của Kunga. Mời các bạn xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm. Nguồn: VTV

