Phát hiện “kỳ lân” ngoài đời thực đang lảng vảng kiếm ăn dưới ánh trăng

Tuy nhiên, sự thật thì đây không phải là một kỳ lân thần thoại mà chính là một con nai sừng tấm đực trẻ với một nhánh gạc mới rụng. Các chuyên gia đã giải thích rằng việc rụng gạc của nai sừng tấm thường xảy ra vào cuối mùa đông hoặc đầu mùa xuân, nhưng cũng có nhiều nguyên nhân khác nhau như đấu đá, dinh dưỡng kém, bệnh tật, hoặc chấn thương có thể ảnh hưởng đến quá trình này. Trong trường hợp này, nai chỉ mất một chiếc gạc. Todd Cornwell, một kỹ thuật viên sinh học tại Petrified Forest, cho biết đây là một hiện tượng không phổ biến, nhưng không phải là điều hiếm gặp đối với các loài thuộc họ Cervidae. Đây là một con nai sừng tấm đang ở "giai đoạn thiếu niên" đặc biệt, mặc dù mất một chiếc gạc, chất lượng cuộc sống của nó không bị ảnh hưởng nhiều. Các chuyên gia cũng trấn an rằng việc mất một chiếc gạc có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, nếu không có ảnh hưởng đến mức testosterone, nai sừng tấm vẫn có thể sống một cuộc sống bình thường và thậm chí phát triển một chiếc gạc mới vào năm sau. Mặc dù nai sừng tấm là loài động vật ăn cỏ lớn nhất ở Vườn Quốc Gia Petrified, chúng hiếm khi xuất hiện trước mắt du khách do hoạt động chủ yếu vào lúc chạng vạng, tránh xa sự chú ý của con người. Những câu chuyện về kỳ lân có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi trên thế giới. Sinh vật huyền thoại này có hình dáng giống như loài hươu với một chiếc sừng ở giữa trán. Nai sừng tấm, hay còn gọi là Alces, là một chi động vật có vú thuộc họ Hươu nai. Đây là loài động vật lớn nhất trong họ, với chiều cao trung bình từ 1,8 - 2,1 mét tính tại vai. Đặc điểm nổi bật của chúng là đôi sừng rộng, nhất là ở con đực, có thể đạt đến trên 2 mét. Phân loài nổi bật như Nai sừng tấm Alaska (A. a. gigas) tại Alaska có kích thước lớn nhất. Con đực thường nặng từ 380 - 720 kg, trong khi con cái nhẹ hơn, khoảng 270 - 360 kg. Nai sừng tấm sống ở nhiều khu vực như Bắc Mỹ và châu Âu, thích ứng với nhiều môi trường sống khác nhau. Mùa xuân là thời kỳ mà chúng thường rụng gạc và sừng, tạo nên những hình ảnh ấn tượng. Loài này đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, đồng thời là một biểu tượng quan trọng trong văn hóa và lịch sử của nhiều dân tộc. Mời quý độc giả xem thêm video: Xôn xao chú bò một sừng giống kỳ lân huyền thoại ở Brazil.

