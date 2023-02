Phát hiện kho thiên thạch ở Nam Cực, lộ bí ẩn ngàn năm

Trong số năm thiên thạch, nổi bật là một tảng đá có kích thước bằng quả dưa đỏ nặng tới 7,6 kg. Trong số 45.000 thiên thạch được phát hiện ở Nam Cực, chỉ có khoảng 100 thiên thạch nặng như thế này. Nam Cực là một “miền đất hứa” cho những người săn thiên thạch. Vì thiên thạch có màu đen nên chúng trở nên rất nổi bật ở trên lớp băng trắng ở Nam Cực. Ngoài ra, nhờ khí hậu lạnh và khô ở Nam Cực, nên những hợp chất hữu cơ có trong thiên thạch vẫn được bảo quản nguyên vẹn. Các thiên thạch được tìm thấy trên bề mặt băng vào đầu tháng 1 và có khả năng chúng bị chôn vùi trong băng hàng nghìn năm và chỉ nổi lên sau khi chuyển động của các sông băng đưa chúng trở lại bề mặt. Nhưng vì các thiên thạch được che chắn khỏi lượng mưa, gió và không khí bên dưới lớp băng nên chúng vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, theo các nhà nghiên cứu. "Các vật thể đến từ vành đai tiểu hành tinh (nằm giữa quỹ đạo của Sao Hỏa và Sao Mộc) và có lẽ đã rơi xuống lớp băng xanh ở Nam Cực vài chục nghìn năm trước", nhà khoa học thám hiểm Ryoga Maeda, một nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Tự do Brussels, Bỉ nói với trang tin Bỉ The Brussels Times. Các mẫu thiên thạch được thu thập trong chuyến thám hiểm đã được gửi đến Viện Khoa học Tự nhiên Hoàng gia Bỉ ở Brussels để được làm tan băng và phân tích đúng cách, nhưng mỗi nhà khoa học của đoàn thám hiểm cũng đã lấy lại các mẫu bụi thiên thạch tiềm năng mà họ thu thập được từ xung quanh các tảng đá không gian rơi xuống, theo tuyên bố. Cách đây không lâu, một nghiên cứu dẫn đầu bởi trung tâm Hàng không Vũ trụ Goddard (NASA) cho thấy thiên thạch mang tên Asuka 12236 rơi xuống Nam Cực là một "viên nang thời gian" chứa đựng vô số thông tin về sự hình thành của Hệ Mặt Trời và các "khối xây dựng sự sống" sơ khai. Thiên thạch bí ẩn được xác định là cổ xưa hơn cả Mặt Trời, được làm nên từ những vật liệu sơ khai của thiên hà Milky Way. Thứ đáng chú ý nhất là Asuka 12236 giống như một "quả bom sự sống": nó dày đặc axit amin, một dạng "khối xây dựng sự sống" cơ bản nhất. Với tuổi đời hàng tỉ năm của thiên thạch, nó có thể là những axit amin lâu đời nhất được tìm thấy. Đặc biệt hơn, các axit amin sơ khai trong thiên thạch này mang sự bất đối xứng trùng khớp kỳ lạ với các axit amin của Trái Đất. Từ lâu, người ta đã nhận ra cuộc sống không đối xứng ở một mức độ rất nhỏ. Các axit amin - các khối cấu tạo của protein, các phân tử lớn vận hành cơ thể chúng ta và mọi người - mỗi loại đều có hai dạng phản chiếu, mà các nhà khoa học gọi là thuận tay trái và phải. Nhưng tất cả sự sống mà các nhà khoa học đã nghiên cứu chỉ sử dụng các axit amin thuận tay trái; Các phiên bản thuận tay phải của các phân tử này tồn tại nhưng không biến nó thành protein. Không ai biết tại sao. Thiên thạch này cho thấy từ trước khi sự sống bắt đầu, tính thiên vị trong cấu trúc sự sống đã được định hình từ lâu, từ một nơi xa thẳm nào đó trong không gian. Để rồi theo chân các tiểu hành tinh sơ khai, các axit amin này đi vào Hệ Mặt Trời, gieo mầm và định hình sự sống trên Trái Đất... >>>Xem thêm video: Chiêm ngưỡng những bức ảnh ấn tượng về vũ trụ trong năm 2022. Nguồn: Kienthucnet.

