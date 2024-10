Phát hiện 'kho báu' thiên văn hiếm có ở rất gần Trái đất

Trong một bước tiến lớn của ngành thiên văn học, các nhà khoa học đã phát hiện ra một hành tinh mới quay quanh sao Barnard, một ngôi sao lùn đỏ cách Trái Đất khoảng 6 năm ánh sáng. Hành tinh này, được đặt tên là Barnard b, đã thu hút sự chú ý của giới khoa học nhờ những đặc điểm độc đáo và tiềm năng nghiên cứu to lớn. (Ảnh: skyatnightmagazine) Sao Barnard là một ngôi sao lùn đỏ cổ đại, có tuổi đời khoảng 10 tỷ năm. Mặc dù là ngôi sao gần Mặt Trời thứ tư, nó vẫn rất mờ nhạt và không thể quan sát bằng mắt thường. Tuy nhiên, sự gần gũi của nó với Trái Đất đã khiến nó trở thành mục tiêu nghiên cứu lý tưởng. (Ảnh: Astronomy Wiki - Fandom) Hành tinh Barnard b, được phát hiện vào năm 2018, là một hành tinh đá nhỏ với khối lượng chỉ bằng 37% khối lượng Trái Đất. Nó quay quanh sao Barnard ở khoảng cách chỉ bằng 1/20 khoảng cách từ Mặt Trời đến Sao Thủy, khiến nó trở thành một trong những hành tinh gần ngôi sao mẹ nhất từng được phát hiện. (Ảnh: Space.com) Việc phát hiện Barnard b là kết quả của nhiều năm quan sát và phân tích dữ liệu từ các thiết bị tiên tiến như ESPRESSO trên Kính thiên văn Very Large (VLT) thuộc Đài quan sát Nam Âu (ESO). Hành tinh này được mô tả như một “Trái Đất thu nhỏ” do kích thước và khối lượng tương đối nhỏ của nó, điều này làm cho nó trở thành một kho báu thiên văn hiếm có. (Ảnh: Space.com) Mặc dù Barnard b có thể không có điều kiện thích hợp để duy trì sự sống do nhiệt độ quá cao, việc nghiên cứu nó vẫn mang lại nhiều thông tin quý giá về cách các hành tinh đá hình thành và tiến hóa. (Ảnh: Astronomy Magazine) Các nhà khoa học hy vọng rằng việc nghiên cứu Barnard b sẽ giúp họ hiểu rõ hơn về các hành tinh đá nhỏ và tiềm năng của chúng trong việc hỗ trợ sự sống. (Ảnh: Smithsonian Magazine) Ngoài ra, việc phát hiện thêm các hành tinh khác quay quanh sao Barnard cũng đang được tiếp tục, mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành thiên văn học. (Ảnh: MeteoWeb) Hành tinh Barnard b không chỉ là một phát hiện quan trọng trong việc tìm kiếm các hành tinh ngoài hệ Mặt Trời mà còn là một bước tiến lớn trong việc hiểu rõ hơn về vũ trụ. Với những tiến bộ trong công nghệ quan sát và phân tích, chúng ta có thể mong đợi nhiều khám phá thú vị hơn trong tương lai gần. (Ảnh: Guillem Ramisa de Soto) Mời quý độc giả xem thêm video: Thực hư bằng chứng người ngoài hành tinh “đổ bộ” Trái Đất năm 1947.

