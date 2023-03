Phát hiện “hành tinh cấm” đáng lẽ không thể tồn tại trong vũ trụ

TOI 5205b có kích cỡ tương đương với sao Mộc - hành tinh lớn nhất Hệ Mặt trời. " Hành tinh cấm" đáng lẽ ra không thể tồn tại này quay quanh một sao lùn đỏ có tên là TOI-5205, bằng khoảng 40% kích cỡ và khối lượng Mặt trời của chúng ta và có nhiệt độ khoảng 3.127 độ C, so với nhiệt độ trung bình 5.527 độ C của Mặt trời chúng ta. Một sao lùn đỏ M thường nhỏ hơn, lạnh hơn và đỏ hơn Mặt trời của chúng ta. Những ngôi sao M này là một vài trong số những vật thể phổ biến nhất vũ trụ và trong những năm gần đây, các nhà thiên văn học đã phát hiện ra rằng các sao lùn M có thể có các hành tinh quay quanh chúng. Tuy nhiên, các nhà thiên văn học không nghĩ rằng những ngôi sao nhỏ bé này lại chứa các hành tinh khổng lồ đến vậy - điều họ đã phát hiện ra khi quan sát kỹ hơn Hệ TOI-5205. Các nhà thiên văn học đã phát hiện ra một số hành tinh khí khổng lồ quay quanh các sao lùn M già hơn nhưng TOI 5205b là hành tinh khí đầu tiên được phát hiện quay quanh một sao lùn M có khối lượng nhỏ. Phát hiện trên đã thách thức mọi lý thuyết về sự hình thành hành tinh. Các ngôi sao hình thành từ những đám mây khí và bụi khổng lồ trong không gian. Vật chất còn lại từ sự hình thành sao cuốn quanh một ngôi sao và tạo ra một đĩa hình bánh xe, nơi các hành tinh được sinh ra. Tác giả nghiên cứu Shubham Kanodia thuộc Viện Khoa học Carnegie ở thủ độ Washington cho biết: "Ngay từ đầu, không có đủ vật chất đá trong đĩa để hình thành lõi hành tinh, vì thế không thể tạo ra một hành tinh khí khổng lồ. Cuối cùng nếu đĩa đó bốc hơi trước khi phần lõi được hình thành thì hành tinh khí khổng lồ cũng không thể được tạo ra". Tuy nhiên, TOI-5205b đã hình thành bất chấp những rào cản đó. Dựa trên hiểu biết của chúng ta về sự hình thành hành tinh, TOI-5205b không tồn tại. Cách đây không lâu, các nhà thiên văn học phát hiện một hành tinh bí ẩn lớn cỡ sao Mộc quay quanh sao chủ. Hành tinh mang tên TOI-2180 b nằm tương đối gần Trái Đất, cách 379 năm ánh sáng. Ngoại hành tinh này có đường kính tương tự sao Mộc nhưng khối lượng lớn gấp gần 3 lần. Khác biệt về mật độ này chứng tỏ hành tinh hình thành khác với sao Mộc. Điều khiến TOI-2180 b khác thường là hành tinh mất 261 ngày để quay quanh ngôi sao, lâu hơn nhiều so với phần lớn hành tinh khí khổng lồ được phát hiện từ trước tới nay. Một đặc điểm kỳ lạ khác là nhiệt độ trung bình của hành tinh vào khoảng 77 độ C. Dù ấm hơn sao Mộc và sao Thổ, TOI-2180 b vẫn khá lạnh so với nhiều ngoại hành tinh khổng lồ khác, theo trưởng nhóm nghiên cứu Paul Dalba ở Đại học California, Riverside. >>>Xem thêm video: Ngắm kính viễn vọng săn người ngoài hành tinh to nhất thế giới.

TOI 5205b có kích cỡ tương đương với sao Mộc - hành tinh lớn nhất Hệ Mặt trời. " Hành tinh cấm" đáng lẽ ra không thể tồn tại này quay quanh một sao lùn đỏ có tên là TOI-5205, bằng khoảng 40% kích cỡ và khối lượng Mặt trời của chúng ta và có nhiệt độ khoảng 3.127 độ C, so với nhiệt độ trung bình 5.527 độ C của Mặt trời chúng ta. Một sao lùn đỏ M thường nhỏ hơn, lạnh hơn và đỏ hơn Mặt trời của chúng ta. Những ngôi sao M này là một vài trong số những vật thể phổ biến nhất vũ trụ và trong những năm gần đây, các nhà thiên văn học đã phát hiện ra rằng các sao lùn M có thể có các hành tinh quay quanh chúng. Tuy nhiên, các nhà thiên văn học không nghĩ rằng những ngôi sao nhỏ bé này lại chứa các hành tinh khổng lồ đến vậy - điều họ đã phát hiện ra khi quan sát kỹ hơn Hệ TOI-5205. Các nhà thiên văn học đã phát hiện ra một số hành tinh khí khổng lồ quay quanh các sao lùn M già hơn nhưng TOI 5205b là hành tinh khí đầu tiên được phát hiện quay quanh một sao lùn M có khối lượng nhỏ. Phát hiện trên đã thách thức mọi lý thuyết về sự hình thành hành tinh. Các ngôi sao hình thành từ những đám mây khí và bụi khổng lồ trong không gian. Vật chất còn lại từ sự hình thành sao cuốn quanh một ngôi sao và tạo ra một đĩa hình bánh xe, nơi các hành tinh được sinh ra. Tác giả nghiên cứu Shubham Kanodia thuộc Viện Khoa học Carnegie ở thủ độ Washington cho biết: "Ngay từ đầu, không có đủ vật chất đá trong đĩa để hình thành lõi hành tinh, vì thế không thể tạo ra một hành tinh khí khổng lồ. Cuối cùng nếu đĩa đó bốc hơi trước khi phần lõi được hình thành thì hành tinh khí khổng lồ cũng không thể được tạo ra". Tuy nhiên, TOI-5205b đã hình thành bất chấp những rào cản đó. Dựa trên hiểu biết của chúng ta về sự hình thành hành tinh, TOI-5205b không tồn tại . Cách đây không lâu, các nhà thiên văn học phát hiện một hành tinh bí ẩn lớn cỡ sao Mộc quay quanh sao chủ. Hành tinh mang tên TOI-2180 b nằm tương đối gần Trái Đất, cách 379 năm ánh sáng. Ngoại hành tinh này có đường kính tương tự sao Mộc nhưng khối lượng lớn gấp gần 3 lần. Khác biệt về mật độ này chứng tỏ hành tinh hình thành khác với sao Mộc. Điều khiến TOI-2180 b khác thường là hành tinh mất 261 ngày để quay quanh ngôi sao, lâu hơn nhiều so với phần lớn hành tinh khí khổng lồ được phát hiện từ trước tới nay. Một đặc điểm kỳ lạ khác là nhiệt độ trung bình của hành tinh vào khoảng 77 độ C. Dù ấm hơn sao Mộc và sao Thổ, TOI-2180 b vẫn khá lạnh so với nhiều ngoại hành tinh khổng lồ khác, theo trưởng nhóm nghiên cứu Paul Dalba ở Đại học California, Riverside. >>>Xem thêm video: Ngắm kính viễn vọng săn người ngoài hành tinh to nhất thế giới.