“Hành tinh ma quái” tròn như Trái đất bất ngờ chào đời trong vũ trụ

Các nhà khoa học đã nghiên cứu vật thể từ cõi chết GW170817 với mục tiêu mô tả hình dạng của một trong những "bóng ma" mạnh mẽ nhất vũ trụ: Kilonova. Kết quả cho thấy là một hành tinh ma quái tròn như Trái Đất. Vụ nổ Kilonova là một sự kiện thiên văn biến đổi tức thời (transient astronomical event), xảy ra trong hệ đôi chứa hai thiên thể đặc như hai sao neutron hoặc một sao neutron và một lỗ đen va chạm sát nhập với nhau. GW170817 được cho là một kilonova tạo nên bởi một vụ nổ do va chạm và sáp nhập sao neutron. Những vụ nổ "Kilonova" do 2 ngôi sao neutron va chạm làm rung chuyển vũ trụ, bóp méo không gian, thời gian và phóng thích cả một kho báu. Một nghiên cứu do Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) dẫn đầu tiết lộ khi nhìn lên bầu trời, có thể bạn đang hướng về cả một kho báu khổng lồ. Những vụ nổ "Kilonova" huyền thoại tung ra đầy bạc, vàng, bạch kim, uranium… khá phổ biến. Với kilonova GW170817, các nhà khoa học phát hiện cả stronti, một kim loại kiềm thổ có tính hoạt động hóa học đặc biệt cao. Phân tích dấu hiệu của stronti từ dữ liệu quang phổ, các nhà khoa học nhận ra nó phân bổ thành một hình cầu hoàn hảo giống Trái Đất. Điều này gợi ý về một thứ khác liên quan: Hạt ma quỷ neutrino.Hạt ma quỷ neutrino là một loại hạt cực nhẹ, gần như không khối lượng, xuyên thấu mọi thứ, lần đầu tiên được xác định bởi Đài thiên văn IceCube ở Nam Cực. Trong kilonova các nguyên tố nặng nhất như vàng, bạch kim sẽ phân bố không đều, nhưng các nguyên tố nặng thuộc nhóm nhẹ hơn như stronti có thể bị thứ gì đó sinh ra rồi phân tán đều hơn, và thứ đó có thể là hạt ma quỷ với khả năng khiến các neutron chuyển đổi thành các hạt hạ nguyên tử proton và electron, tạo ra nhiều nguyên tố nhẹ hơn về mặt tổng thể. Đài quan sát tia X Chandra lần đầu tiên ghi nhận tín hiệu từ GW170817 vào đầu năm 2018. Trong quá trình quan sát, các chuyên gia phát hiện tín hiệu yếu dần theo thời gian. Tuy nhiên, đến cuối năm 2020, họ bất ngờ khi thấy tín hiệu mạnh lên, phản ánh sự xuất hiện của một quầng sáng ổn định xuất phát từ hướng của GW170817.

