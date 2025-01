Phát hiện để đời của nhà nghiên cứu Nhật Bản tại sa mạc Nazca

1. Tăng gấp đôi số hình vẽ Nazca đã biết. Trước đây, chỉ khoảng 358 hình vẽ được phát hiện trên sa mạc Nazca, Peru. Nghiên cứu của nhóm Masato Sakai đã tăng số lượng lên hơn 660 hình, một cột mốc ấn tượng. Ảnh: Asahi.com. 2. Sử dụng AI để phân tích. Nhóm nghiên cứu đã áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích hình ảnh vệ tinh và dữ liệu khảo sát, giúp phát hiện các hình vẽ nhanh và chính xác hơn. Ảnh: 360onhistory.com. 3. Công nghệ khảo sát tiên tiến. Ngoài AI, nhóm đã sử dụng máy bay không người lái (drone) và lidar để lập bản đồ địa hình chi tiết của sa mạc. Ảnh: Phys.org. 4. Các hình vẽ thuộc nhiều chủ đề. Những hình mới bao gồm hình dạng động vật như lạc đà, mèo, chim, cũng như các hình dạng trừu tượng. Ảnh: Tech Xplore. 5. Có niên đại hàng nghìn năm. Các hình vẽ mới được ước tính có niên đại từ 500 năm TCN đến năm 500 SCN, thuộc về nền văn hóa Nazca cổ đại. Ảnh: The Japan Times. 6. Khám phá các hình vẽ nhỏ hơn. Một số hình vẽ có kích thước nhỏ hơn so với các hình vẽ nổi tiếng trước đó, chỉ dài vài mét, cho thấy chúng có thể được sử dụng cho mục đích cụ thể khác nhau. Ảnh: Andina.pe. 7. Phát hiện tại các khu vực ít được biết đến. Nhiều hình vẽ mới được tìm thấy ở các vùng ngoại vi của sa mạc, nơi trước đây ít được khảo sát kỹ lưỡng. Ảnh: Asahi.com. 8. Ánh sáng mới về văn hóa Nazca. Những hình vẽ này cung cấp thêm manh mối về tín ngưỡng, nghệ thuật và cách nhìn thế giới của người Nazca cổ đại. Ảnh: Yamagata-u.ac.jp. 9. Cách bảo tồn độc đáo. Phát hiện mới giúp xác định các khu vực cần bảo tồn khẩn cấp để tránh sự xói mòn tự nhiên và sự xâm phạm của con người. Ảnh: Science.org. 10. Kích thích du lịch văn hóa. Các hình vẽ mới thu hút sự quan tâm của du khách quốc tế, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững tại khu vực này. Ảnh: The Seattle Times. 11. Hợp tác quốc tế. Dự án này không chỉ có sự tham gia của các nhà khoa học Nhật Bản mà còn thu hút nhiều nhà khảo cổ và nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới. Ảnh: BBC. 12. Gợi mở nghiên cứu tương lai. Thành công của nghiên cứu này mở ra cơ hội tìm hiểu sâu hơn về mối quan hệ giữa các hình vẽ và vị trí thiên văn học, địa lý trong nền văn hóa Nazca. Ảnh: Language Log.

