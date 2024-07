Phá vỡ viên đá 200 tuổi, phát hiện 'báu vật' chưa từng thấy

Các nhà nghiên cứu từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London và Diamond Light Source ở Hardwell đã phát hiện ra một khoáng chất mới tên là kernowite khi điều tra một mẫu liroconite từ Cornwall, Anh. Viên đá này đã được tìm thấy từ 220 năm trước và chứa một khoáng chất chưa từng thấy trước đây. (Ảnh: Mindat) Trong quá trình nghiên cứu, họ nhận thấy sự thay đổi màu sắc của liroconite từ xanh mòng két sáng đến xanh lục bảo đậm là do sự thay đổi hóa học. (Ảnh: Sci.News) Khi đập vỡ viên đá, họ phát hiện ra kernowite, một khoáng chất mới hình thành từ sự kết hợp của các nguyên tố trong nước và đá. (Ảnh: Sci.News) Kernowite được đặt tên theo vùng Cornwall và là một khoáng chất thứ cấp, chỉ xuất hiện ở Cornwall từ năm 1700 đến nay. (Ảnh: BBC) Đây là một phát hiện quý giá và hiếm có, với giá trị khổng lồ so với các vật liệu đã biết khác. (Ảnh: Mindat) Kernowite có hệ tinh thể đơn nghiêng (monoclinic), tương tự như liroconite nhưng chứa sắt thay vì nhôm, tạo nên màu xanh lục bảo thay vì xanh lam. (Ảnh: Mindat) Cấu trúc của kernowite bao gồm các đơn vị tế bào (unit cell) được xác định bằng phương pháp tinh thể học tia X (X-ray crystallography). (Ảnh: detikcom) Các nguyên tử trong cấu trúc tinh thể của kernowite được sắp xếp theo một mạng lưới phức tạp, với các nguyên tử đồng (Cu), sắt (Fe), arsenate (AsO4), và hydroxide (OH) kết hợp với các phân tử nước (H2O). (Ảnh: Geology In) Mời quý độc giả xem thêm video: Bí ẩn tảng đá nghìn năm tuổi bị xẻ đôi như được cắt bằng laser.

Các nhà nghiên cứu từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London và Diamond Light Source ở Hardwell đã phát hiện ra một khoáng chất mới tên là kernowite khi điều tra một mẫu liroconite từ Cornwall, Anh. Viên đá này đã được tìm thấy từ 220 năm trước và chứa một khoáng chất chưa từng thấy trước đây. (Ảnh: Mindat) Trong quá trình nghiên cứu, họ nhận thấy sự thay đổi màu sắc của liroconite từ xanh mòng két sáng đến xanh lục bảo đậm là do sự thay đổi hóa học. (Ảnh: Sci.News) Khi đập vỡ viên đá, họ phát hiện ra kernowite , một khoáng chất mới hình thành từ sự kết hợp của các nguyên tố trong nước và đá. (Ảnh: Sci.News) Kernowite được đặt tên theo vùng Cornwall và là một khoáng chất thứ cấp, chỉ xuất hiện ở Cornwall từ năm 1700 đến nay. (Ảnh: BBC) Đây là một phát hiện quý giá và hiếm có, với giá trị khổng lồ so với các vật liệu đã biết khác. (Ảnh: Mindat) Kernowite có hệ tinh thể đơn nghiêng (monoclinic), tương tự như liroconite nhưng chứa sắt thay vì nhôm, tạo nên màu xanh lục bảo thay vì xanh lam. (Ảnh: Mindat) Cấu trúc của kernowite bao gồm các đơn vị tế bào (unit cell) được xác định bằng phương pháp tinh thể học tia X (X-ray crystallography). (Ảnh: detikcom) Các nguyên tử trong cấu trúc tinh thể của kernowite được sắp xếp theo một mạng lưới phức tạp, với các nguyên tử đồng (Cu), sắt (Fe), arsenate (AsO4), và hydroxide (OH) kết hợp với các phân tử nước (H2O). (Ảnh: Geology In) Mời quý độc giả xem thêm video: Bí ẩn tảng đá nghìn năm tuổi bị xẻ đôi như được cắt bằng laser.