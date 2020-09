Ốc dạt kín biển Quảng Bình sau bão: Hiện tượng lạ, ốc không lạ

Sáng ngày 21/9, sau bão số 5, người dân ven biển Quảng Bình bất ngờ phát hiện một loài ốc "lạ" với số lượng cực lớn dạt vào kín đặc bờ biển. Ban đầu ốc xuất hiện ở phía Bắc Quảng Bình, sau đó lan dần vào bờ biển phía Nam Quảng Bình và ngày càng nhiều hơn. Theo người dân ven biển Quảng Bình, thì đây là lần đầu tiên loài ốc này dạt vào bờ biển bất thường và nhiều như thế. Hiện tượng "lộc trời cho" cực hiếm này chưa từng xảy ra tại địa phương. Ban đầu người dân nghi ngờ bão số 5 cuốn loài ốc này vào. Tuy nhiên, hết bão loại ốc này vẫn tiếp tục xuất hiện ngày càng nhiều khiến người dân không khỏi hoang mang. Người dân ở phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn cho cho biết, chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ nên háo hức kéo nhau ra biển nhặt ốc đưa về ăn. Nhiều thương lái đến thu mua chất thành đống rồi chuyển đi bán nơi khác. Theo các lão ngư ở Quảng Bình, thì đây là một loài ốc có nhiều ở bờ biển các tỉnh phía Nam, còn Quảng Bình rất hiếm. Tên gọi thì mỗi nơi mỗi khác, ốc đinh, ốc xoắn, ốc vít… Ban đầu người dân ven biển Quảng Bình ai cũng hào hứng nhặt về chế biến để ăn. Về sau, do xuất hiện ngày càng nhiều khiến không ít người dân nghi ngại về độ an toàn lại sợ môi trường đáy biển ô nhiễm nên không dám ăn. Thực tế loài ốc này hoàn toàn vô hại và ăn có vị rất ngon. Ốc đinh là đặc sản tại nhiều tỉnh ở Việt Nam, thường được chế biến thành các món như hấp, xào,...thậm chí còn được xuất khẩu đi nước ngoài. Một số người am hiểu văn hóa dân gian và nghề biển ở xã Cảnh Dương cho hay, loài ốc này vốn nằm ngoài khơi, hằng ngày, các tàu giã cào mang vào rất nhiều. Người ta chỉ nhặt lấy số lớn, số còn lại thả xuống vùng biển ven bờ, trong khi ốc chưa kịp di chuyển ra khơi thì bão số 5 tới, sóng đánh dạt ốc vào bờ. Chi Cục trưởng Thủy sản Quảng Bình, Lê Ngọc Linh cho biết, việc ốc xoắn xuất hiện với số lượng dày đặc trên vùng bờ biển phía bắc tỉnh là có thật và chưa biết nguyên nhân vì sao lại có hiện tượng này. Ngoài loài ốc này thì không có loài thủy sản khác dạt vào bờ biển. Chi cục Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản Quảng Bình cho biết: Đã nắm thông tin và cử cán bộ phối hợp với Sở TN&MT lấy mẫu xét nghiệm, tìm nguyên nhân số lượng lớn ốc dạt vào bờ biển Quảng Bình một cách bất thường. Trước đó, vào rạng sáng ngày 19/9, người dân sống dọc cửa biển Tư Hiền, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế phát hiện sinh vật lạ với số lượng lớn trôi dạt vào bờ biển. Sinh vật lạ có kích thước thon, dài gần 10cm, mang màu hồng đục. Một số người cho rằng đây là con hải sâm nên đổ xô ra bờ biển nhặt về phơi khô để làm vị thuốc. Sinh vật lạ giống đỉa xâm lấn nhà dân tại Đồng Tháp | THDT

Sáng ngày 21/9, sau bão số 5, người dân ven biển Quảng Bình bất ngờ phát hiện một loài ốc "lạ" với số lượng cực lớn dạt vào kín đặc bờ biển. Ban đầu ốc xuất hiện ở phía Bắc Quảng Bình, sau đó lan dần vào bờ biển phía Nam Quảng Bình và ngày càng nhiều hơn. Theo người dân ven biển Quảng Bình, thì đây là lần đầu tiên loài ốc này dạt vào bờ biển bất thường và nhiều như thế. Hiện tượng "lộc trời cho" cực hiếm này chưa từng xảy ra tại địa phương. Ban đầu người dân nghi ngờ bão số 5 cuốn loài ốc này vào. Tuy nhiên, hết bão loại ốc này vẫn tiếp tục xuất hiện ngày càng nhiều khiến người dân không khỏi hoang mang. Người dân ở phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn cho cho biết, chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ nên háo hức kéo nhau ra biển nhặt ốc đưa về ăn. Nhiều thương lái đến thu mua chất thành đống rồi chuyển đi bán nơi khác. Theo các lão ngư ở Quảng Bình, thì đây là một loài ốc có nhiều ở bờ biển các tỉnh phía Nam, còn Quảng Bình rất hiếm. Tên gọi thì mỗi nơi mỗi khác, ốc đinh, ốc xoắn, ốc vít… Ban đầu người dân ven biển Quảng Bình ai cũng hào hứng nhặt về chế biến để ăn. Về sau, do xuất hiện ngày càng nhiều khiến không ít người dân nghi ngại về độ an toàn lại sợ môi trường đáy biển ô nhiễm nên không dám ăn. Thực tế loài ốc này hoàn toàn vô hại và ăn có vị rất ngon. Ốc đinh là đặc sản tại nhiều tỉnh ở Việt Nam, thường được chế biến thành các món như hấp, xào,...thậm chí còn được xuất khẩu đi nước ngoài. Một số người am hiểu văn hóa dân gian và nghề biển ở xã Cảnh Dương cho hay, loài ốc này vốn nằm ngoài khơi, hằng ngày, các tàu giã cào mang vào rất nhiều. Người ta chỉ nhặt lấy số lớn, số còn lại thả xuống vùng biển ven bờ, trong khi ốc chưa kịp di chuyển ra khơi thì bão số 5 tới, sóng đánh dạt ốc vào bờ. Chi Cục trưởng Thủy sản Quảng Bình, Lê Ngọc Linh cho biết, việc ốc xoắn xuất hiện với số lượng dày đặc trên vùng bờ biển phía bắc tỉnh là có thật và chưa biết nguyên nhân vì sao lại có hiện tượng này. Ngoài loài ốc này thì không có loài thủy sản khác dạt vào bờ biển. Chi cục Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản Quảng Bình cho biết: Đã nắm thông tin và cử cán bộ phối hợp với Sở TN&MT lấy mẫu xét nghiệm, tìm nguyên nhân s ố lượng lớn ốc dạt vào bờ biển Quảng Bình một cách bất thường. Trước đó, vào rạng sáng ngày 19/9, người dân sống dọc cửa biển Tư Hiền, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế phát hiện sinh vật lạ với số lượng lớn trôi dạt vào bờ biển. Sinh vật lạ có kích thước thon, dài gần 10cm, mang màu hồng đục. Một số người cho rằng đây là con hải sâm nên đổ xô ra bờ biển nhặt về phơi khô để làm vị thuốc. Sinh vật lạ giống đỉa xâm lấn nhà dân tại Đồng Tháp | THDT