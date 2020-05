Nữ Golf thủ gốc Hoa với thân hình siêu bốc lửa mọi người đều mê

Chưa đầy 20 tuổi, tay golf chuyên nghiệp Muni He (người Trung Quốc) đã đạt thành tích đáng ngưỡng mộ. Cô cũng được dân mạng khen xinh đẹp và gợi cảm. Muni He (hay còn được biết tới với cái tên Lily, sinh năm 1999) là tay golf đang nổi người Trung Quốc. Tháng 11 năm ngoái, cô gây chú ý khi trở thành thành viên Hội golf Chuyên nghiệp Nữ (LPGA) - hiệp hội thể thao lớn nhất dành cho các tay golf nữ chuyên nghiệp, trụ sở tại Florida, Mỹ. Muni He bắt đầu chơi golf từ khi lên 6 tuổi. Cô nói rằng cha mình rất đam mê chơi golf và hướng cô đi theo con đường chuyên nghiệp. Nữ golf thủ ra mắt chuyên nghiệp vào tháng 12/2017 tại giải Omega Dubai Ladies Masters - sự kiện cuối cùng của Giải Golf Nữ nhà nghề Châu Âu (LET). Sau đó, cô tập trung giành vé tham dự LGPA Tour 2019. Muni He giành chiến thắng tại Symetra Tour hồi đầu năm 2018. Đến tháng 11 cùng năm, cô xếp vị trí T-27 tại vòng loại Q-Series và được vinh dự đứng trong hàng ngũ LGPA. Sở hữu làn da rám nắng, thân hình săn chắc với đường cong đốt mắt, bí quyết của người đẹp gốc Hoa ngoài golf còn có những giờ phút miệt mài trong phòng gym. Cô nàng đặc biệt thích tập với máy đạp xe, chạy bộ hoặc chơi boxing. Lily sinh ra ở Trung Quốc nhưng hiện đang định cư ở Los Angeles, Mỹ. Từ năm 5 tuổi, cô đã được tham gia các giải đấu golf nhỏ và có màn ra mắt ấn tượng tại giải vô địch golf dành cho lứa tuổi dưới 20 World Youth Championship Cup. Những năm tiếp theo, Lily tiếp tục khẳng định tài năng, chứng minh rằng một cô gái gốc Á bé nhỏ cũng có thể làm nên chuyện tại những đấu trường golf quốc tế nếu thực sự có đam mê. Vẻ đẹp tươi tắn, khoẻ khoắn của nữ Golf thủ sinh năm 1999 Là tân binh của làng golf chuyên nghiệp, song Muni He đã thu hút lượng fan lớn tại Instagram - gần 210.000. Các bức ảnh của cô nhận được hàng chục nghìn lượt like (thích) từ dân mạng. Lily trông trưởng thành hơn so với lứa tuổi 19 nhưng vẻ đẹp của cô toát lên sức sống khiến người ta khó mà không thiện cảm Sở hữu vóc dáng nóng bỏng, tay golf 19 tuổi thường xuyên khoe ảnh diện bikini tại trang cá nhân. Vì tính chất công việc, nữ golf thủ thường xuyên ra nước ngoài. Mỗi khi được ở nhà, cô thường dành thời gian thư giãn, phục hồi thể chất và tinh thần. Nhan sắc rạng rỡ ở tuổi 19 của tay golf chuyên nghiệp người Trung Quốc.

