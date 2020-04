Sân golf trên băng, giữa biển độc lạ không tưởng

Sân golf khỏa thân: Sân golf La Jenny được xây dựng tại bờ biển phía tây nước Pháp vào năm 1993 và chỉ có 6 lỗ. Mỗi vị khách đến đây đều phải tuân thủ quy định... lột bỏ hết quần áo để nhập cuộc. Châm ngôn của La Jenny là “Hẹn sớm gặp lại để… cởi đồ”. Sân golf lênh đênh giữa bãi biển: Một trong những thiết kế sân golf độc lạ nhất thế giới được nhà thiết kế Scot Mills tạo nên, có một lỗ golf nằm giữa biển ở Idaho. Muốn đến lỗ thứ 14 tại đây - lỗ par 3 độc nhất trên thế giới, bạn phải di chuyển bằng thuyền ra khu green này mới có thể đánh bóng. Sân golf băng trên đảo Uummannaq, Greenland là thách thức với những tay golf hàng đầu thế giới. Ngoại trừ việc phải đánh golf trên băng, nhiệt độ tại đây có thể giảm xuống dưới -50 độ C, lúc này những quả bóng màu sắc giúp người chơi có thể theo dõi trận đấu trong khung cảnh tuyết dày trắng xóa. Par 3 ở New Zealand được mở ra lần đầu tiên vào năm 1967, được coi là sân golf đánh đố các tay golf giỏi nhất thế giới. Điểm phát bóng là một ô cỏ rộng hơn 1m2 nằm trên sườn ngọn núi cao 1.371m nhìn ra hồ nước, xung quanh là đá núi lởm chởm. Các tay golf phải dùng trực thăng để đến được đây. Chưa kể bóng golf rất khó vào lỗ bởi bóng được phát đi ở nơi rất cao và chiều gió không ổn định. Lỗ golf xa nhất thế giới nằm tại sân golf độc đáo gần khu bảo tồn Safari Nam Phi với khoảng cách lên tới nửa km. Để đến được điểm phát bóng, bạn phải lên trực thăng và tới đỉnh núi Hangslip mới có thể phát bóng. Camp Bonifas được mệnh danh là sân golf nguy hiểm nhất thế giới bởi người chơi có thể thiệt mạng bất kỳ lúc nào. Sân golf này nằm ở khu vực phi quân sự giữa 2 miền Nam – Bắc Triều Tiên, bao bọc sân golf là các bãi mìn và hàng rào điện an ninh. Tất nhiên Camp Bonifas không che giấu sự nguy hiểm chết người của mình. Ngay tại sân có một tấm bảng lớn cảnh báo nguy hiểm dành cho những người đến chơi golf. Câu lạc bộ golf Rotorua ở New Zealand có nhiều lỗ golf nằm trên khu vực gần hố nước nóng đang hoạt động. Người chơi phải hết sức chú ý quan sát mặc dù những khu vực nguy hiểm đã được quây kín với những dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm. Khám phá hố golf độc đáo nhất Việt Nam - Hố golf thứ 19. Nguồn: Youtube

