Nóng: Vệ tinh người ngoài hành tinh theo dõi chúng ta từ thời tiền sử?

Những câu chuyện về vệ tinh " Hiệp sĩ đen" hay Black Night bắt đầu xuất hiện vào khoảng giữa thập niên 50 thế kỷ XX qua 2 tờ báo St. Louis Dispatch và The San Francisco Examiner, lần đầu đăng bài viết về "vệ tinh ngoài hành tinh" trong số báo ra ngày 14/5/1954. Với hình dáng mà con người chụp được, vệ tinh bí ẩn này được đặt cho cái tên "Hiệp sĩ đen" (Black Knight). Những nghiên cứu UFOs cho rằng "Hiệp sĩ đen" có quỹ đạo quay quanh xung Trái Đất ở khu vực gần Bắc cực, trong quỹ đạo Địa Cực. Nó được cho là đã có từ rất lâu, cách thời đại chúng ta khoảng 13.000 năm. Theo báo cáo của các cơ quan giám sát toàn cầu, vệ tinh Black Night đã liên tục truyền phát tín hiệu radio trong hơn 50 năm trước khi dừng hẳn. Nikola Tesla – "cha đẻ" của một loạt phát minh khoa học nổi tiếng như tia X, phân phối ánh sáng và năng lượng, hệ thống truyền tải điện xoay chiều, điều khiển từ xa, động cơ điện... được cho là người đầu tiên "nghe trộm"được một tín hiệu phát ra từ vệ tinh Black Knight vào năm 1899. Năm 1957, trong lúc đang chụp ảnh vệ tinh Sputnik I và Sputnik II do Liên Xô vừa phóng lên khi nó bay ngang qua bầu trời thủ đô Caracas, tiến sĩ Luis Corralos (Bộ Truyền thông Venezuela) đã chụp được hình ảnh của vệ tinh Black Knight. Trong tháng 2/1960, đã có thêm một báo cáo về việc Hải quân Mỹ phát hiện một vật thể có màu tối di chuyển trong quỹ đạo nghiêng 79° so với xích đạo và có chu kỳ quỹ đạo khoảng 104,5 phút. Trong khi Liên Xô âm thầm theo dõi, tìm hiểu về vệ tinh bí ẩn này thì Mỹ lại có những phát biểu đầy mâu thuẫn. "Vật thể đó đã được xác định là một "cục rác" của vệ tinh Discoverer do không quân Mỹ phóng lên và đã đi lạc trong không gian bấy lâu. “Vật thể đen” được phát hiện chứng minh tính hiệu quả của chương trình không gian của Mỹ", thông báo từ Lầu Năm Góc. "Hiệp sĩ đen" được biết có đường bay theo quỹ đạo địa cực. Quỹ đạo địa cực thường được dùng vào việc nghiên cứu và vẽ bản đồ trái đất, quan sát trái đất, quan sát và ghi lại hình ảnh thời gian trôi qua trên trái đất và duy trì vệ tinh thám báo. Do vậy, vệ tinh Black Night được liệt kê vào danh sách vệ tinh do thám. Các nhà thiên văn học và nhà khoa học đã tính toán khối lượng của vật thể này lên đến hơn 10 tấn và được xem là vệ tinh nhân tạo nặng nhất quay quanh hành tinh chúng ta vào thời điểm đó. "Hiệp sĩ đen" di chuyển với vận tốc cao gấp 2 lần so với bất kỳ tàu không gian nào do con người chế tạo. Cũng có ý kiến cho rằng, "Hiệp sĩ đen" là tạo phẩm của con người thời xa xưa. Trước nền văn minh hiện nay của chúng ta, trên Trái Đất còn có rất nhiều nền văn minh cổ xưa khác. Cho đến tận ngày nay, “Hiệp sĩ đen” tiếp tục là đề tài quan tâm của nhiều người trên thế giới, nhưng những thông tin chính thức về nó đã được các cơ quan chức năng cất giữ kỹ lưỡng. Phải chăng “Hiệp sĩ đen” là sản phẩm của người ngoài hành tinh đưa đến Trái Đất để "nghiên cứu" con người? Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

