Nóng: Phát hiện một “bầy” UFO bí ẩn đang tuần tra quanh Mặt Trời?

Năm 1995, NASA và Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) cùng phát triển và phóng Đài quan sát Mặt trời và Khí quyển (SOHO), hoạt động trong không gian ở khoảng cách 1,5 triệu km từ Trái Đất, liên tục chụp ảnh và ghi lại hoạt động của Mặt Trời. Kể từ năm 2009, một số hiện tượng bất thường lần lượt xuất hiện trong các bức ảnh được chụp. Vào khoảng ngày 18 tháng 1 năm 2010, một đàn UFO khổng lồ xuất hiện trong đoạn phim. Theo một người quan sát, chúng “dường như đang di chuyển” bởi vì chúng đều ở các vị trí khác nhau trên nhiều bức ảnh của NASA. Kích thước của những vật thể bay này lớn đến mức khó tin, gần bằng kích thước của Trái Đất. Nếu những UFO này là một số tiểu hành tinh hoặc sao chổi lớn hơn, thì chúng đáng lẽ đã bị hút vào Mặt Trời bởi lực hấp dẫn mạnh do Mặt Trời tạo ra, và chúng không thể lang thang gần Mặt Trời. Từ góc độ vật lý lượng tử, những vật thể bay này vẫn bảo trì trạng thái chuyển động, nhưng chúng không có đuôi dài, vì vậy chúng chắc chắn không phải là sao chổi, chúng hẳn là những con tàu vũ trụ khổng lồ có thể xuyên việt thời không. Các nhà khoa học tin rằng có một trường lực hấp dẫn cường đại bên trong ngôi sao, lợi dụng trường hấp dẫn này hoàn toàn có thể chế tạo ra một “lỗ sâu” để di chuyển giữa các hành tinh. Năm 2011, NASA cũng chụp ảnh một UFO lớn hơn sao Hỏa. Trong những năm sau đó, chiếc UFO hình vuông có hình dạng giống khối rubik này liên tục được ghi lại đang quay đi quay lại quanh Mặt Trời. Trong bức ảnh tháng 8 năm 2016, vật thể hình vuông này rất rõ ràng, từ hình ảnh có vẻ như nó đang hút năng lượng từ Mặt Trời, và kinh ngạc hơn nữa là vào tháng 8 năm 2017, UFO này đã thực sự dừng lại trên Mặt Trời. Một số người tin rằng Mặt Trời rất giàu helium-3, và helium-3 có thể được chuyển hóa thành nhiên liệu, vì vậy Mặt Trời có thể là trạm cung cấp năng lượng của chúng. Vào tháng 9 năm 2018, tất cả bảy đài thiên văn trên khắp thế giới quan sát Mặt Trời đột ngột bị đóng cửa trong hơn mười ngày. Cùng lúc đó, Maria G. Hill, một nhà thiên văn học đến từ Indiana, Mỹ, đã nhiều lần chụp ảnh những gì có vẻ là một UFO hình đĩa lớn ở rìa Mặt Trời, kèm theo nhiều UFO nhỏ. Năm 2020,một thợ săn UFO nổi tiếng Scott C Waring, tuyên bố rằng ông đã tìm thấy một quả cầu đen khổng lồ trong hình ảnh SOHO, lớn gấp 25 lần kích thước của Trái Đất, ông nói rằng đó hẳn là một Tàu ngoại tinh nhân “Alien Ship” hay một “trạm vũ trụ” (Space Station). Từ những năm 1980, cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đã đề cập đến hiện tượng UFO trong các lần xuất hiện của mình. Năm 1985, khi Reagan gặp Gorbachev, nhà lãnh đạo của Liên Xô cũ, ông đã nhắc nhở ông Gorbachev: “Nhân loại nên chú ý đến sự uy hiếp bất ngờ của một số loại sinh vật từ các hành tinh khác trong vũ trụ." Năm 1987, tại phiên họp thường kỳ của Reagan, ông lại nói, đối với tất cả các quốc gia trên Trái Đất, điều đáng sợ nhất là: “sự uy hiếp của chiến tranh ngoài Trái Đất”. Theo Scott C Waring, chuyên gia về vật thể bay không xác định (UFO), UFO đang bay xung quanh Mặt Trời. Chúng có thể đang kiểm soát Mặt Trời, duy trì nhiệt độ trên Trái Đất hoặc khai thác một nguyên tố hiếm có công dụng mạnh. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

