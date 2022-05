Rò rỉ tài liệu mật của FBI: Ba UFO được phát hiện tại New Mexico

Trong số những tài liệu của FBI, một tài liệu đặc biệt mang tên “Hottel Memo” đã thu hút sự chú ý của dư luận với gần một triệu lượt xem. Tài liệu này được viết vào ngày 22/3/1950 bởi Guy Hottel. Guy Hottel lúc đó là người đứng đầu văn phòng FBI ở thủ đô Washington D.C. Trong tài liệu có viết: “Một điều tra viên của Lực lượng Không quân Mỹ cho biết ba chiếc đĩa bay đã được phát hiện tại bang New Mexico. Chúng được mô tả là có hình tròn, với phần giữa nổi lên, và có đường kính khoảng 15,2 mét... ...Trong mỗi chiếc đĩa bay chứa ba sinh vật có hình dạng giống người nhưng chỉ cao khoảng 1 mét, mặc bộ đồ làm từ kim loại với kết cấu hết sức tinh vi. Những bộ đồ này che kín cơ thể họ, giống như những bộ đồ blackout của phi công”. FBI nói rằng họ chưa điều tra sâu thêm về các đĩa bay được ông Hottel báo cáo: “Tư liệu của ông Hottel không chứng minh được sự tồn tại của các UFO; nó chỉ đơn giản là một tuyên bố của các bên thứ hai hoặc thứ ba mà chúng tôi chưa bao giờ điểu tra”. Một số người đã liên hệ tài liệu này với cái được cho là âm mưu che đậy một vụ rơi UFO ở Roswell, New Mexico. FBI đã nói, “Tài liệu mật Hottel xuất hiện gần 3 năm sau sự kiện gây chấn động ở Roswell vào tháng 7/1947. Không có lý do gì để tin rằng hai vụ việc này có liên hệ với nhau”. Thị trấn Roswell ở New Mexico đã trở nên nổi tiếng sau khi có thông tin cho rằng một chiếc đĩa bay đã bị rơi trong sa mạc gần căn cứ quân sự ở đó vào ngày mùng 2 tháng 7 năm 1947. Sau đó, quân đội đã ban hành một thông cáo báo chí rằng: "Những tin đồn về đĩa bay giờ đã thành hiện thực khi ngày hôm qua, các sĩ quan tình báo của Quân đoàn Ném bom 509 của Không quân 8, Không quân Quân đội tại vùng Roswell, đã may mắn sở hữu một cái". Tuy nhiên, chỉ 24 giờ sau đó, họ đã thay đổi nội dung câu chuyện và tuyên bố rằng thứ mà họ nghĩ là "đĩa bay" thực ra chỉ là một quả khí cầu thời tiết đã bị rơi tại một trang trại gần đó. Nhưng công chúng và các phương tiện truyền thông không chấp nhận lời giải thích đó và dần dần người ta lãng quên câu chuyện tại đây. Nhưng trong một tờ báo cáo được tìm thấy trong "The Vault" ghi chú năm 1947 người có có tìm thấy một đối tượng "dường như là một đĩa bay" đã được thu hồi ở Roswell. Bản báo cáo đã được đóng dấu "khẩn cáo" gửi cho FBI. Nó cũng ghi chú rằng vật thể đó trông giống một quả khí cầu thời tiết và đã được chuyển tới Wright Field kiểm tra. Ông chủ trang trại Mac Brazel - người tuyên bố phát hiện mảnh vỡ UFO bị quản thúc trong Căn cứ quân sự suốt 1 tuần sau khi thông tin vụ việc gây chấn động dư luận trên bị "che đậy". Một thời gian sau đó, ông Brazel trở về nhà nhưng bị giám sát chặt chẽ của nhân viên an ninh. Về sau, ông Brazel không bao giờ kể lại câu chuyện việc phát hiện mảnh vỡ đĩa bay tại trang trại của mình. Không những vậy, ông Brazel đã thực hiện hai cuộc phỏng vấn và cho hay sự việc trên là sự nhầm lẫn. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

