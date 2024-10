Nóng: Phát hiện dấu hiệu trí tuệ thông minh của người ngoài hành tinh

Trong một tuyên bố gần đây, Giáo sư Simon Holland, một nhà khoa học từng tham gia vào các dự án do NASA tài trợ, đã gây chấn động giới khoa học khi cho rằng chúng ta có thể đã tìm thấy dấu vết của một nền văn minh ngoài hành tinh trong thiên hà của chúng ta. Tuyên bố này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng khoa học và công chúng toàn cầu. (Ảnh: New York Post) Giáo sư Holland, người đã làm việc trong nhiều dự án khoa học lớn, bao gồm cả những dự án do NASA tài trợ, đã tiết lộ rằng các nhà thiên văn học trong chương trình Breakthrough Listen đã phát hiện ra dấu hiệu của một trí thông minh ngoài hành tinh không phải con người. (Ảnh:New York Post) Chương trình này được tài trợ bởi tỷ phú công nghệ Mark Zuckerberg và Yuri Milner, nhằm tìm kiếm bằng chứng về sự tồn tại của các nền văn minh ngoài Trái Đất.(Ảnh:New York Post) Theo Giáo sư Holland, tín hiệu này được phát hiện bởi kính viễn vọng Parkes ở Australia vào năm 2019. Tín hiệu này có dải phổ hẹp và rất khác biệt so với những hiện tượng tự nhiên đã biết, cho thấy khả năng cao đây là một dấu hiệu công nghệ từ một nguồn không phải tự nhiên.(Ảnh:New York Post) Hiện tại, các nhà khoa học đang chạy đua để thu thập thêm dữ liệu và xác minh phát hiện này trước khi công bố chính thức. (Ảnh:NDTV) Giáo sư Holland cho biết, nhóm nghiên cứu tại Oxford đang đối mặt với sự cạnh tranh từ các nhà khoa học Trung Quốc, những người cũng đang phân tích thông tin tương tự bằng kính viễn vọng FAST, kính viễn vọng lớn nhất thế giới hiện nay.(Ảnh:dailymail) Nếu được xác nhận, phát hiện này sẽ là một bước ngoặt lớn cho khoa học và loài người. Nó không chỉ mở ra những cơ hội mới trong việc khám phá vũ trụ mà còn có thể thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về vị trí của mình trong vũ trụ. Giáo sư Holland bày tỏ hy vọng rằng thông báo chính thức về phát hiện này có thể xuất hiện trong vòng một tháng tới.(Ảnh:dailymail) Tuyên bố của Giáo sư Simon Holland đã mở ra một chương mới trong cuộc tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất. Dù còn nhiều bước cần thực hiện để xác minh, nhưng phát hiện này đã thắp lên hy vọng về khả năng tồn tại của các nền văn minh khác trong thiên hà của chúng ta. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những thông tin tiếp theo từ các nhà khoa học.(Ảnh:dailymail) Mời quý độc giả xem thêm video: Thực hư bằng chứng người ngoài hành tinh “đổ bộ” Trái Đất năm 1947.

