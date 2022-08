Nóng: iPhone 14 sẽ có tính năng "thần thánh" được đồn đoán từ lâu

Tim Farrar, chuyên gia tư vấn về liên lạc vệ tinh tại hãng nghiên cứu Telecom, Media and Finance Associates (Mỹ) đã chia sẻ trên Twitter cá nhân của mình một tính năng có thể sẽ xuất hiện trên iPhone 14. Theo chia sẻ, Apple có thể ra mắt tính năng liên lạc qua vệ tinh trong sự kiện giới thiệu iPhone 14 vào ngày 7/9. Trước đó, nhà mạng T-Mobile đã tuyên bố hợp tác với dịch vụ Internet vệ tinh Starlink để mang đến vùng phủ sóng tốt hơn cho khách hàng. Apple sẽ hợp tác với Globalstar, nhà cung cấp dịch vụ liên lạc vệ tinh tầm thấp (LEO) cho tính năng liên lạc vệ tinh trên iPhone 14. Globalstar đã đạt thỏa thuận mua 17 vệ tinh mới để phục vụ "khách hàng tiềm năng" bỏ hàng trăm triệu USD cho tính năng này vào tháng 2 vừa qua. Thư mời sự kiện "Far out" ngày 7/9 với logo Apple tạo bởi những ngôi sao cũng dấy lên nhiều suy đoán về khả năng công ty ra mắt dịch vụ liên lạc qua vệ tinh. Theo Farrar, dịch vụ của Apple được cung cấp miễn phí khi ra mắt. sử dụng băng tần vệ tinh hiện có và chỉ để nhắn tin văn bản 2 chiều. Tuy nhiên, Farrar nhận định cách tiếp cận này sẽ vướng rào cản pháp lý tại nhiều nơi trên thế giới. Năm 2021, từng có tin đồn cho rằng iPhone 13 sẽ tích hợp liên lạc vệ tinh nhưng điều đó đã không xảy ra. Trong thời gian đầu, Gurman dự đoán tính năng này chỉ hỗ trợ một số thị trường nhất định và dùng cho mục đích bất khả kháng, giúp người dùng trình báo những vụ việc khẩn cấp đến cơ quan chức năng địa phương. Bên cạnh tính năng kết nối vệ tinh, nhà phân tích đáng tin cậy Ming-Chi Kuo cho biết, iPhone Pro 2022 sẽ có hệ thống tản nhiệt buồng hơi để quản lý nhiệt. Theo ông, Apple đang "tích cực thử nghiệm" một giải pháp như vậy cho ‌iPhone‌. Hệ thống tản nhiệt buồng hơi đã có mặt trên các flagship Android, bao gồm cả Samsung, Razer và LG, giúp giữ cho thiết bị luôn mát mẻ khi xử lý nhiệm vụ nặng. Với ‌iPhone 14 Pro‌, một tin đồn cho thấy công ty có thể cung cấp tùy chọn bộ nhớ 2TB. Phiên bản này sẽ là lựa chọn hữu ích cho các nhà quay phim, quay video chuyên nghiệp chất lượng cao. iPhone, Mac và iPad mới nhất của Apple hỗ trợ WiFi 6 - không phải là tiêu chuẩn WiFi mới nhất. WiFi 6E là tiêu chuẩn WiFi mới nhất, cung cấp tốc độ nhanh hơn và khả năng xử lý dung lượng lớn tốt hơn. Vì vậy, tiêu chuẩn này được kỳ vọng có trên dòng ‌iPhone 14‌ sắp tới. Tất cả về thế hệ iPhone 2022 sẽ được “Táo Khuyết” công bố chính thức tại một sự kiện đặc biệt vào thứ Tư, ngày 7/9 mang tên "Far Out". Tại đây, công ty sẽ giới thiệu Apple Watch Series 8 mới, Apple Watch SE và Apple Watch Pro. Theo một nguồn tin bí ẩn, đăng trên trang diễn đàn của cổng tìm kiếm số một Hàn Quốc Naver, Apple đã quyết định đóng băng giá ra mắt của iPhone 14 (model cơ bản). Quyết định này đến từ các giám đốc điều hành hàng đầu của công ty. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

Tim Farrar, chuyên gia tư vấn về liên lạc vệ tinh tại hãng nghiên cứu Telecom, Media and Finance Associates (Mỹ) đã chia sẻ trên Twitter cá nhân của mình một tính năng có thể sẽ xuất hiện trên iPhone 14. Theo chia sẻ, Apple có thể ra mắt tính năng liên lạc qua vệ tinh trong sự kiện giới thiệu iPhone 14 vào ngày 7/9. Trước đó, nhà mạng T-Mobile đã tuyên bố hợp tác với dịch vụ Internet vệ tinh Starlink để mang đến vùng phủ sóng tốt hơn cho khách hàng. Apple sẽ hợp tác với Globalstar, nhà cung cấp dịch vụ liên lạc vệ tinh tầm thấp (LEO) cho tính năng liên lạc vệ tinh trên iPhone 14 . Globalstar đã đạt thỏa thuận mua 17 vệ tinh mới để phục vụ "khách hàng tiềm năng" bỏ hàng trăm triệu USD cho tính năng này vào tháng 2 vừa qua. Thư mời sự kiện "Far out" ngày 7/9 với logo Apple tạo bởi những ngôi sao cũng dấy lên nhiều suy đoán về khả năng công ty ra mắt dịch vụ liên lạc qua vệ tinh. Theo Farrar, dịch vụ của Apple được cung cấp miễn phí khi ra mắt. sử dụng băng tần vệ tinh hiện có và chỉ để nhắn tin văn bản 2 chiều. Tuy nhiên, Farrar nhận định cách tiếp cận này sẽ vướng rào cản pháp lý tại nhiều nơi trên thế giới. Năm 2021, từng có tin đồn cho rằng iPhone 13 sẽ tích hợp liên lạc vệ tinh nhưng điều đó đã không xảy ra. Trong thời gian đầu, Gurman dự đoán tính năng này chỉ hỗ trợ một số thị trường nhất định và dùng cho mục đích bất khả kháng, giúp người dùng trình báo những vụ việc khẩn cấp đến cơ quan chức năng địa phương. Bên cạnh tính năng kết nối vệ tinh, nhà phân tích đáng tin cậy Ming-Chi Kuo cho biết, iPhone Pro 2022 sẽ có hệ thống tản nhiệt buồng hơi để quản lý nhiệt. Theo ông, Apple đang "tích cực thử nghiệm" một giải pháp như vậy cho ‌iPhone‌. Hệ thống tản nhiệt buồng hơi đã có mặt trên các flagship Android, bao gồm cả Samsung, Razer và LG, giúp giữ cho thiết bị luôn mát mẻ khi xử lý nhiệm vụ nặng. Với ‌iPhone 14 Pro‌, một tin đồn cho thấy công ty có thể cung cấp tùy chọn bộ nhớ 2TB. Phiên bản này sẽ là lựa chọn hữu ích cho các nhà quay phim, quay video chuyên nghiệp chất lượng cao. iPhone, Mac và iPad mới nhất của Apple hỗ trợ WiFi 6 - không phải là tiêu chuẩn WiFi mới nhất. WiFi 6E là tiêu chuẩn WiFi mới nhất, cung cấp tốc độ nhanh hơn và khả năng xử lý dung lượng lớn tốt hơn. Vì vậy, tiêu chuẩn này được kỳ vọng có trên dòng ‌iPhone 14‌ sắp tới. Tất cả về thế hệ iPhone 2022 sẽ được “Táo Khuyết” công bố chính thức tại một sự kiện đặc biệt vào thứ Tư, ngày 7/9 mang tên "Far Out". Tại đây, công ty sẽ giới thiệu Apple Watch Series 8 mới, Apple Watch SE và Apple Watch Pro. Theo một nguồn tin bí ẩn, đăng trên trang diễn đàn của cổng tìm kiếm số một Hàn Quốc Naver, Apple đã quyết định đóng băng giá ra mắt của iPhone 14 (model cơ bản). Quyết định này đến từ các giám đốc điều hành hàng đầu của công ty. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple