Nóng: iPhone 14 Pro xuất hiện ấn tượng, thêm màu mới cực hút mắt

Chỉ còn vài ngày nữa là đếm sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Apple, một đoạn video trên kênh Instagram @applesfresh đã hé lộ hình ảnh thực tế được cho là của iPhone 14 Pro. Video cho thấy, hình ảnh chiếc iPhone năm nay được đặt trong mẫu vỏ hộp màu đen, gây ấn tượng với tùy chọn màu tím mới. Đây là màu sắc chưa từng xuất hiện trên dòng sản phẩm Pro nào của Apple. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điểm khiến dân tình hoài nghi về mức độ xác thực của đoạn video này. Phải chăng đây là iPhone 14 Pro thực sự hay chỉ là một mô hình được độ lên từ iPhone 13 Pro vẫn còn là ẩn số. Ngoài màu sắc mới, dễ nhận thấy điểm khác biệt của mẫu máy này so với thế hệ tiền nhiệm nằm ở cụm camera trước, không phải còn là "tai thỏ" mà là dạng viên thuốc kết hợp đục lỗ (giống chữ "i" nằm ngang). Những chi tiết này trùng khớp với những đồn đoán trước đó về iPhone 14 series của Apple. Theo các tin đồn, đây sẽ là dòng sản phẩm sở hữu nhiều nâng cấp đáng giá nhất của Apple trong vài năm trở lại đây. Những thay đổi đến từ cả ngoại hình lẫn tính năng thiết bị khiến dòng sản phẩm năm nay của Apple càng được thêm trông đợi. iPhone 14 dự kiến sẽ bao gồm 4 phiên bản, trong đó iPhone 14 6,7 inch được cho là mang tên gọi iPhone 14 Plus thay vì iPhone 14 Max như các tin đồn trước đó. Các mẫu iPhone 14 sẽ gồm iPhone 14 6,1 inch, iPhone 14 Plus 6,7 inch, iPhone 14 Pro 6,1 inch và iPhone 14 Pro Max 6,7 inch. Mới đây, một nguồn tin từ MacRumors cho biết Apple sẽ mang trở lại thông báo phần trăm pin trên thanh trạng thái của iPhone 14 Pro và 14 Pro Max. Tính năng này nhằm tận dụng tối đa không gian hiển thị nhờ phần màn hình đục lỗ mới trên dòng sản phẩm iPhone 14 Pro. Theo đó, biểu tượng pin và chỉ báo phần trăm pin còn lại sẽ được hiển thị thành 2 biểu tượng tách biệt. Ngoài ra, một thay đổi nhỏ khác là biểu tượng cột sóng di động và tên nhà mạng sẽ được thay đổi vị trí sang góc trên bên trái, thay vì đặt ở bên phải như hiện nay. Nhiều khả năng, những thay đổi này sẽ chỉ được áp dụng trên bộ đôi iPhone 14 Pro. Trước đó, trên phiên bản thử nghiệm của hệ điều hành iOS 16, Apple cũng đã mang trở lại tùy chọn hiển thị phần trăm pin. Theo đó, dung lượng pin còn lại sẽ được hiển thị dưới dạng số bên trong biểu tượng pin. Đây chỉ là một thay đổi nhỏ nhưng được rất nhiều người dùng iOS chờ đợi. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

Chỉ còn vài ngày nữa là đếm sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Apple, một đoạn video trên kênh Instagram @applesfresh đã hé lộ hình ảnh thực tế được cho là của iPhone 14 Pro. Video cho thấy, hình ảnh chiếc iPhone năm nay được đặt trong mẫu vỏ hộp màu đen, gây ấn tượng với tùy chọn màu tím mới. Đây là màu sắc chưa từng xuất hiện trên dòng sản phẩm Pro nào của Apple. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điểm khiến dân tình hoài nghi về mức độ xác thực của đoạn video này. Phải chăng đây là iPhone 14 Pro thực sự hay chỉ là một mô hình được độ lên từ iPhone 13 Pro vẫn còn là ẩn số. Ngoài màu sắc mới, dễ nhận thấy điểm khác biệt của mẫu máy này so với thế hệ tiền nhiệm nằm ở cụm camera trước, không phải còn là "tai thỏ" mà là dạng viên thuốc kết hợp đục lỗ (giống chữ "i" nằm ngang). Những chi tiết này trùng khớp với những đồn đoán trước đó về iPhone 14 series của Apple. Theo các tin đồn, đây sẽ là dòng sản phẩm sở hữu nhiều nâng cấp đáng giá nhất của Apple trong vài năm trở lại đây. Những thay đổi đến từ cả ngoại hình lẫn tính năng thiết bị khiến dòng sản phẩm năm nay của Apple càng được thêm trông đợi. iPhone 14 dự kiến sẽ bao gồm 4 phiên bản, trong đó iPhone 14 6,7 inch được cho là mang tên gọi iPhone 14 Plus thay vì iPhone 14 Max như các tin đồn trước đó. Các mẫu iPhone 14 sẽ gồm iPhone 14 6,1 inch, iPhone 14 Plus 6,7 inch, iPhone 14 Pro 6,1 inch và iPhone 14 Pro Max 6,7 inch. Mới đây, một nguồn tin từ MacRumors cho biết Apple sẽ mang trở lại thông báo phần trăm pin trên thanh trạng thái của iPhone 14 Pro và 14 Pro Max. Tính năng này nhằm tận dụng tối đa không gian hiển thị nhờ phần màn hình đục lỗ mới trên dòng sản phẩm iPhone 14 Pro. Theo đó, biểu tượng pin và chỉ báo phần trăm pin còn lại sẽ được hiển thị thành 2 biểu tượng tách biệt. Ngoài ra, một thay đổi nhỏ khác là biểu tượng cột sóng di động và tên nhà mạng sẽ được thay đổi vị trí sang góc trên bên trái, thay vì đặt ở bên phải như hiện nay. Nhiều khả năng, những thay đổi này sẽ chỉ được áp dụng trên bộ đôi iPhone 14 Pro. Trước đó, trên phiên bản thử nghiệm của hệ điều hành iOS 16, Apple cũng đã mang trở lại tùy chọn hiển thị phần trăm pin. Theo đó, dung lượng pin còn lại sẽ được hiển thị dưới dạng số bên trong biểu tượng pin. Đây chỉ là một thay đổi nhỏ nhưng được rất nhiều người dùng iOS chờ đợi. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple