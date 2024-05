Phát hiện đường hầm bí ẩn nghi 'dính líu' đến người ngoài hành tinh?

Một nhà khoa học đã khám phá các đường hầm bí ẩn ở Brazil, có niên đại ít nhất 13.000 năm, nghi ngờ có sự nhúng tay của người ngoài hành tinh. Những đường hầm này không phải do con người tạo ra, nhưng có dấu hiệu khai quật rõ ràng trên tường.

Các đường hầm có chiều dài và hình dạng khác nhau, từ vài chục đến hàng trăm mét, với đường hầm dài nhất là 612 mét. Bên trong, có nhiều nhánh phức tạp và dấu vết cào ba răng, một loại công cụ chưa xuất hiện trong lịch sử loài người cho đến khoảng năm 2.500 trước Công nguyên. Nguồn gốc của các đường hầm này gây nhiều suy đoán, bao gồm cả khả năng do người ngoài hành tinh, sinh vật bí ẩn dưới lòng đất, hoặc một nền văn minh tiền sử tạo ra. Nhà địa chất Amilcar Adami khẳng định chúng không phải là sản phẩm của tự nhiên mà do một sinh vật thông minh nào đó tạo ra. Ngoài ra, cũng có giả thuyết về một loài quái vật khổng lồ tiền sử có khả năng đào các đường hầm này. Nghiên cứu cho thấy môi trường bên trong đường hầm có điều kiện sống tốt, khiến chúng có thể từng là nơi cư trú của một số loài sinh vật. Mời quý độc giả xem thêm video: Thực hư bằng chứng người ngoài hành tinh “đổ bộ” Trái Đất năm 1947.

