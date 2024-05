Hút hồn vẻ đẹp siêu đỉnh 8 kỳ quan nổi tiếng, Việt Nam cũng có

1. Vịnh Hạ Long: Là một trong những kỳ quan bí ẩn của thế giới, Vịnh Hạ Long của Việt Nam sở hữu hơn 1.600 hòn đảo đá vôi và đảo nhỏ, tạo nên cảnh biển ấn tượng, đầy cảm hứng. 2. Biển cát đen ở Iceland: Các bãi biển này có cát đen do dung nham núi lửa gặp nước, nguội đi và vỡ thành các mảnh nhỏ. 3. Hồ Natron: Nằm ở Tanzania, hồ nước mặn này có màu đỏ đặc biệt do hàm lượng cao của các muối và khoáng chất, tạo ra môi trường khắc nghiệt cho hầu hết sinh vật sống, nhưng là nơi sinh sống của một số vi sinh vật ưa mặn. 4. Hẻm núi Linh Dương Antelope: Ở Arizona, Mỹ, nổi bật với các thành hệ địa chất tinh xảo và màu sắc rực rỡ, tạo nên những lối đi hẹp bị xói mòn bởi gió và nước theo thời gian. 5. Bờ biển Na Pali: Ở Hawaii nổi tiếng với những vách đá lởm chởm xanh tươi và làn nước màu ngọc lam, khung cảnh tuyệt đẹp này thường xuất hiện trong các bộ phim nổi tiếng như Jurassic Park. 6. Hố xanh Belize: Nằm ngoài khơi bờ biển Belize, là một trong những hố sụt dưới nước lớn nhất và sâu nhất thế giới, với đường kính hơn 300m và sâu hơn 120m, tạo nên hình ảnh mê hoặc khi nhìn từ trên cao. 7. Công viên quốc gia Yellowstone: Là công viên quốc gia lâu đời nhất thế giới, nổi tiếng với hoạt động địa nhiệt như mạch nước phun Old Faithful, suối nước nóng, chậu bùn và lỗ thoát hơi nước. 8. Pamukkale: Ở Thổ Nhĩ Kỳ, được gọi là "Lâu đài bông" với các lớp đá vôi trắng tinh xếp lớp do trầm tích từ suối nước nóng chứa nhiều canxi carbonat, tạo ra cảnh quan độc đáo và khả năng chữa bệnh. Mời quý độc giả xem thêm video: Giải mã bí mật giúp kỳ quan La Mã đứng vững hơn 2.000 năm qua.

