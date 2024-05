Những phát minh thay đổi nhân loại nhưng sớm 'chết yểu'

1. Phòng thay đồ trên xe kéo thời Victoria: Phát minh này ra đời ở Anh quốc đầu thế kỷ 18 nhằm đảm bảo sự kín đáo của phụ nữ khi tắm biển. Xe kéo chứa phòng thay đồ di động đến sát mặt nước. Khi phong tục tắm biển thay đổi, phát minh này trở nên lỗi thời. 2. Máy điện tín: Phát minh của Samuel F. B. Morse vào năm 1844 cho phép truyền thông tin tức thời qua dây điện tín. Tuy nhiên, vào năm 1876, điện thoại ra đời đã làm lu mờ công nghệ này. 3. Máy quay đĩa hình trụ (The Cylinder Phonograph): Được Thomas Edison phát minh vào năm 1877, máy quay đĩa lưu trữ âm thanh cho đến khi bị đĩa than thay thế vào những năm 1920. Cuối thế kỷ 20, lưu trữ kỹ thuật số và CD đã thay thế đĩa than. 4. Khí cầu dùng hydro: Khí cầu bơm hydro đã gây nhiều tai nạn do tính dễ cháy. Khí heli thay thế nhưng lại đắt tiền. Hiện tại, khí cầu hydro được nghiên cứu lại để giảm khí nhà kính. 5. Phương pháp chụp hình dương bản Daguerreotype: Phát minh bởi Louis Daguerre vào năm 1839, sử dụng tấm đồng mạ bạc để tạo ảnh có độ phân giải cao. Kỹ thuật này bị thay thế bởi chụp hình âm bản vì chi phí rẻ hơn và dễ tái tạo hơn. 6. Súng liên thanh Maxim: Phát minh năm 1884 bởi Hiram Maxim, súng này thay đổi chiến tranh với khả năng bắn liên tục. Mặc dù bị loại bỏ bởi vũ khí hiện đại hơn, nó vẫn được dùng trong Thế chiến thứ nhất. 7. Máy đánh chữ Malling-Hansen: Phát minh tại Đan Mạch vào năm 1865, máy đánh chữ này có hình dạng giống con nhím cơ học. Dù được yêu thích bởi người sưu tầm, nó trở nên lỗi thời khi các máy đánh chữ khác ra đời. 8. Băng cassette VHS: Phát triển vào những năm 1970 tại Nhật Bản, băng VHS được thay thế bởi DVD vào năm 1997 nhưng vẫn được sưu tầm bởi những người hoài cổ. Mời quý độc giả xem thêm video: Phát minh thay đổi thế giới của phương Tây ra đời ở Trung Quốc?

