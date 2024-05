Con gái 3 tuổi đáng yêu của Jack - Thiên An

Trước khi chia tay, Jack - Thiên An có một cô con gái chung tên Sol. Năm nay, bé Sol đã 3 tuổi. Bé Sol được xem là bản sao nhí của bố. Con gái Jack có nhiều biểu cảm vô cùng đáng yêu. Nhờ vẻ ngoài xinh xắn, bé Sol đóng phim, làm người mẫu ảnh.Con gái Thiên An đóng phim Trên cả tình thân khi mới 16 tháng tuổi. Bé Sol còn góp mặt trong phim Má ơi tỉnh mộng. Con gái Thiên An tỏ ra dạn dĩ trước ống kính máy quay. 3 năm qua, bé Sol sống cùng mẹ. Phía Jack chưa từng chia sẻ bất kỳ hình ảnh nào bên cô nhóc. Bé Sol được mẹ chăm sóc từng chút một. Tháng 4/2024, Thiên An tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho ái nữ. Thiên An đưa con gái cùng đi nhận bằng tốt nghiệp vào tháng 4 vừa qua. Xem MV "Ngôi sao cô đơn" của Jack. Nguồn J97

