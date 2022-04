Nóng: iPhone 14 có màu tím "mộng mơ" cực lạ, hội chị em mê mẩn

Theo tài khoản Weibo Trung Quốc Ovo - người từng chia sẻ một số thông tin chính xác về các thiết bị chưa ra mắt của Apple, iPhone 14 sẽ có các màu tím, đỏ, đen, trắng và xanh da trời. Cụ thể, màu tím trên iPhone 14 sẽ nhạt hơn một chút. Màu tím trên phiên bản Pro sẽ đậm hơn so với iPhone 14 bản thường. Bộ đôi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sẽ các màu xám than chì, bạc, vàng và tím. Theo Ovo, mặt lưng iPhone 14 có thể bổ sung hiệu ứng đổi màu nếu nghiêng dưới ánh sáng. Đây là thiết kế khá phổ biến trên các dòng điện thoại Android hiện nay. Apple cũng sẽ làm mới đèn flash trên iPhone 14, với một vòng tròn nhỏ trong một vòng tròn lớn, thay vì thiết kế hai đèn hình tròn đặt cạnh nhau như hiện tại. Các tin đồn trước đó cho biết iPhone thế hệ mới sẽ có bốn phiên bản, trong đó iPhone 14 và 14 Pro dùng màn hình 6,1 inch, còn iPhone 14 Max và 14 Pro Max là 6,7 inch. iPhone 14 Pro và Pro Max sẽ được nâng cấp lên camera 48MP, độ phân giải cao hơn và toàn bộ dòng sản phẩm có thể được trang bị một camera trước với khả năng tự động lấy nét và khẩu độ f/1.9 giúp chụp ảnh sắc nét và nhiều sáng hơn. Các mẫu Pro cũng có nhiều khả năng sẽ loại bỏ phần tai thỏ, thay vào đó là thiết kế viên thuốc kết hợp đục lỗ và được trang bị chip A16 Bionic mang lại hiệu suất nhanh và tiết kiệm năng lượng hơn. Về cấu hình, iPhone 14 và 14 Max vẫn dùng chip A15 như trên iPhone 13 hoặc biến thể A15X với nhiều lõi đồ họa hơn. Chuyên gia phân tích của Bloomberg, Mark Gurman cho biết Apple có thể bổ sung tính năng nhắn tin khẩn cấp và SOS qua vệ tinh cho thế hệ iPhone tiếp theo. Tom'sGuide dẫn nguồn tin rò rỉ từ LeaksApplePro cho biết, iPhone 14 sẽ có giá 799 USD (khoảng 18,3 triệu đồng), tương đương mức giá của iPhone 13 hiện tại. iPhone 14 Max, phiên bản "Pro Max giá rẻ" sẽ có giá khởi điểm là 899 USD (20,5 triệu đồng). iPhone 14 Pro được cho sẽ có giá khởi điểm 1.099 USD (khoảng 25,1 triệu đồng) - tăng 100 USD so với iPhone 13 Pro. iPhone 14 Pro Max có giá 1.199 USD (khoảng 27,5 triệu đồng) - cũng tăng 100 USD so với iPhone 13 Pro Max hiện tại. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple.

