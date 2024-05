Bí ẩn hòn đá nặng 137 tấn, ai chạm vào cũng thành "siêu nhân"

Khu rừng Huelgoat ở Pháp là một địa điểm nổi tiếng thế giới gắn liền với bí ẩn khó giải. Đó là hòn đá nặng 137 tấn có thể được mọi người xê dịch khỏi vị trí ban đầu. Hòn đá đặc biệt đó có tên Trembling Rock. Nó có chiều dài khoảng 7m và trọng lượng ước tính 137 tấn. Với kích thước lớn như vậy, đa số mọi người sẽ nghĩ rằng chỉ với sức người thì khó có thể xê dịch hòn đá "khủng" trên dù chỉ là một chút. Thậm chí, ngay cả những lực sĩ khỏe nhất cũng khó làm được. Tuy nhiên, điều thú vị là tất cả mọi người, dù là người yếu nhất, cũng có thể khiến hòn đá Trembling Rock dịch chuyển một chút nếu biết cách tác động vào đúng chỗ. Cụ thể, mọi người cần đứng dưới phần đầu hòn đá rồi nhẹ nhàng ghé lưng vào. Kế đến, bạn cần dùng một chút lực là có thể di chuyển hòn đá nặng 137 tấn khỏi vị trí ban đầu. Khi chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người vô cùng bất ngờ, thậm chí khó tin. Họ cứ ngỡ bản thân sở hữu sức mạnh phi thường. Những người mới đến khu rừng Huelgoat lần đầu thường không biết cách khiến hòn đá Trembling Rock "nhúc nhích" khỏi vị trí cũ một chút. Do vậy, họ thường bỏ cuộc sau vài lần thất bại. Nếu may mắn thì họ sẽ gặp được một vài người dân địa phương chỉ cho cách để có thể làm hòn đá Trembling Rock xê dịch. Nhờ vậy, du khách có được một trải nghiệm thú vị khi ghé thăm khu rừng Huelgoat và có cảm giác bản thân giống "siêu nhân" khi đứng trước hòn đá Trembling Rock. Mời độc giả xem video: Hàng trăm người lạy, sờ tảng đá lạ ở Long An. Nguồn: THDT.

