Nóng: Hot streamer Linh Ngọc Đàm lên tiếng về hình ảnh bị công an bắt

Mới đây, cư dân mạng liên tục truyền tay nhau hình ảnh nữ streamer nổi tiếng nhất nhì Việt Nam - Linh Ngọc Đàm xuất hiện tại đồn công an cùng bạn thân Quang Cuốn. Theo chia sẻ từ người đăng tải bức ảnh thì Linh Ngọc Đàm và bạn bị bắt do sử dụng bóng cười. Người hâm mộ không khỏi bất ngờ trước sự việc này bởi Linh Ngọc Đàm vốn được biết đến là "ngọc nữ làng eSports Việt". Cô luôn xuất hiện với hình ảnh "sạch" và chưa từng vướng phải những lùm xùm nhạy cảm tương tự. Một số người bày tỏ sự hoài nghi về độ chân thực của bức ảnh, cho rằng có thể đây là một phân cảnh trong video sắp tới của Linh Ngọc Đàm. Trong khi số khác tỏ vẻ thất vọng về nữ idol của giới trẻ, hình tượng trong mơ của biết bao game thủ. Ngay lập tức, nhân vật chính Linh Ngọc Đàm đã lên tiếng giải thích về vụ việc trên trang cá nhân Instagram của mình. Hot streamer thừa nhận việc cô bị công an mời lên làm việc là có thật nhưng nguyên nhân đến từ người bạn cùng nhà của cô. Được biết, hiện tại Linh Ngọc Đàm sống cùng nhà với bạn thân là streamer - game thủ Quang Cuốn. Thời điểm đó Quang Cuốn đánh DJ trong nhà, không đăng ký tạm trú tạm vắng và sử dụng bóng cười, nên bị "mời lên phường". Ngoài ra, nữ streamer khẳng định vụ việc này xảy ra khá lâu trước khi có lệnh cách ly xã hội vì COVID-19. Đồng thời cô đăng tải hình ảnh đang cách ly tại nhà riêng để khẳng định độ chân thực trong lời nói của mình. Linh Ngọc Đàm sinh năm 1996, cô bắt đầu chơi game Liên Minh Huyền Thoại (LOL) từ năm 2014 và sự nghiệp của cô nàng cho đến hiện tại khá phát triển.Nữ streamer hot nhất nhì Việt Nam sở hữu sức hút với hơn 1,1 triệu người follow trên Instagram và hơn 1,7 triệu người subscribe trên YouTube. Mới đây, Linh Ngọc Đàm công khai việc chia tay bạn trai có nickname là Bụt khiến dân tình không khỏi hụt hẫng.

