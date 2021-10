Nóng: Hệ Mặt trời bị chọc thủng, hình khuyên rỗng bao vây Trái đất

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu là giáo sư Benjamin Weiss từ Khoa Trái Đất, khí quyển và hành tinh, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT - Mỹ) đã phát hiện một vùng rỗng không bí ẩn mang dạng hình khuyên tại hệ Mặt Trời. Chỗ bị thủng được cho là xuất hiện từ 4,567 tỉ năm về trước, khi Trái Đất và hầu hết các hành tinh còn đang chập chững ra đời từ đĩa tiền hành tinh của hệ Mặt Trời non trẻ. Bên cạnh đó, nó cũng chia tách hệ Mặt Trời non trẻ thành 2 vùng riêng biệt với các tính chất rất khác nhau, ảnh hưởng trực tiếp lên sự hình thành các hành tinh sau này. Hình khuyên rỗng đó nằm ở vị trí giữa quỹ đạo của Sao Hỏa và Sao Mộc ngày nay, chính là nơi đang ngự trị Vành đai tiểu hành tinh. Phát hiện này đến từ các nghiên cứu về thiên thạch trong suốt 1 thập kỷ qua. Các nhà khoa học nhận thấy có một sự phân chia kỳ lạ về thành phần: dù cùng được sinh ra trong hệ Mặt Trời, nhưng chúng như đến từ 2 thế giới khác biệt. Một nhóm được gọi là "thiên thạch carbon" có nguồn gốc ở vùng xa Mặt Trời, một nhóm là "thiên thạch carbon" từ khu vực gần Mặt Trời. Theo lẽ tự nhiên, lẽ ra thiên thạch carbon phải có từ trường kém hơn loại kia, bởi từ tính của các tảng đá không gian bị phân rã theo độ xa của nó với ngôi sao mẹ. Tuy nhiên các nhà khoa học MIT phát hiện điều ngược lại. Vì vậy chỉ có một khả năng duy nhất: có một thứ gì đó chắn ngang giữa thế giới của thiên thạch không carbon và thiên thạch carbon. Với một hệ sao trẻ, "vạn lý trường thành" này là một vùng rỗng không trên đĩa tiền hành tinh. Theo nhóm nghiên cứu, lỗ thủng này có thể đến từ sự "nghịch ngợm" của Sao Mộc non trẻ, là hành tinh đầu tiên của hệ Mặt Trời và có từ trường đủ mạnh để làm xáo trộn đĩa tiền hành tinh - vốn ban đầu là một quầng khí bụi liền lạc, dày đặc bao vây Mặt Trời trẻ.Lỗ thủng phân đôi hệ Mặt trời cũng làm ảnh hưởng rất lớn đến thành phần của các hành tinh. Bằng chứng là nhóm hành tinh đá bên trong - bao gồm Trái Đất - có nhiều tính chất rất khác biệt so với các "gã khổng lồ khí" thống trị hệ Mặt Trời ngoài. Vành đai tiểu hành tinh duy nhất mà các nhà khoa học biết đến tồn tại giữa sao Hỏa và sao Mộc. Có hàng chục nghìn tiểu hành tinh bay theo quỹ đạo giữa chúng, nhưng cách xa nhau và rất ít khả năng va chạm. Điều này khác hẳn những gì chúng ta vẫn thấy trong các bộ phim giả tưởng, khi tàu vũ trụ luôn có nguy cơ bị va chạm với các tiểu hành tinh. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.

