Nóng: Galaxy S22 Ultra xuất hiện màu đỏ Lychee cực quyến rũ

Để tiếp tục giữ độ "hot" của Galaxy S22 Ultra, Samsung đã bổ sung 3 màu mới: Xám Graphite, Đỏ Lychee và Xanh SkyBlue với khẩu hiệu “Khoác màu thời thượng mới”. Galaxy S22 Ultra sở hữu nhiều tính năng vượt trội như Camera Mắt Thần Bóng Đêm sắc nét mọi điều kiện sáng, S Pen cực nhạy, Hiệu năng Snapdragon 8 Gen 1 mạnh mẽ nhất. Đối với 3 màu mới ra mắt, Galaxy S22 Ultra “Đỏ Lychee” là gam màu đặc trưng cho xu hướng mùa hè nóng bỏng, bùng nổ của năm nay, phù hợp với những người có tính cách mạnh mẽ, nhiệt huyết và đam mê phiêu lưu, khám phá màn đêm bất tận.Galaxy S22 Ultra “Xanh SkyBlue” mang một sắc thái nhẹ nhàng, mềm mại nhưng vẫn toát lên sự sắc sảo, phóng khoáng. Phiên bản này sẽ là lựa chọn hoàn hảo với những người có tính cách hoà nhã, dịu dàng nhưng luôn sẵn sàng, linh hoạt đối mặt với mọi thử thách trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Galaxy S22 Ultra “Xám Graphite” tĩnh lặng sẽ giúp tôn lên nét nổi bật cho trang phục yêu thích và thần thái của người dùng mỗi khi ra ngoài. Phiên bản màu Đỏ Lychee được chú ý hơn cả vì có gam màu tươi sáng, hút mắt hơn nhiều so với màu đỏ Burgundy trước đây. Hiện tại, Galaxy S22 Ultra mới chỉ có 4 màu: trắng, đen, xanh và đỏ Burgundy. Việc bổ sung thêm các phiên bản màu mới sau 6 tháng ra mắt là động thái quen thuộc của các hãng công nghệ lớn, bao gồm cả Apple và Samsung. Galaxy S22 Ultra đi kèm với tấm nền AMOLED có kích thước lên tới 6.8 inch, độ phân giải Quad-HD+, tần số quét 120Hz. Với những gì trang bị, người dùng sẽ có được những trải nghiệm tuyệt vời nhất khi xem phim, lướt web, vào mạng xã hội và đặc biệt chơi game đồ họa. Cung cấp sức mạnh cho Galaxy S22 Ultra chính là bộ xử lý mạnh mẽ nhất hiện nay, mang tên Snapdragon 8 Gen 1. Điện thoại Galaxy S22 Ultra còn được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 12 và sử dụng giao diện One UI 4.0 hoặc One UI 4.1 ngay khi xuất xưởng. Galaxy S22 Ultra có Siêu Chống Rung giảm thiểu rung lắc ở góc rộng hơn, cố định nhiều chủ thể với chuyển động ổn định và giảm nhòe trên từng khung hình. Công nghệ Super HDR mang đến nhiều màu sắc hơn 64 lần cho những cảnh quay giàu chi tiết. Thêm quyền năng với S Pen tích hợp. Trải nghiệm viết vẽ tự nhiên nhất để ghi chú nhanh chóng, chuyển chữ viết tay thành văn bản tức thì và điều khiển điện thoại từ xa với Air Action tân tiến nhất. Camera Mắt Thần Bóng Đêm thu được nhiều ánh sáng hơn, Ống kính siêu trong làm giảm ánh sáng lóa và AI hoạt động nhanh mang đến khả năng xử lý thông minh gần như tức thì. Hiện nay 3 phiên bản màu này chỉ được bán độc quyền trên trang web của Samsung: samsung.com.vn. Mời các bạn xem video: Việt Nam có những thương hiệu điện thoại nào? Nguồn: VTV

