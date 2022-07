Những xác ướp bí ẩn nhất hành tinh, giới khoa học kinh ngạc tột cùng

Năm 1992, nhà leo núi Peru Miguel Zárate cùng đoàn thám hiểm núi Ampato (6.288 m) đã phát hiện ra xác ướp của một cô gái người Inca. Sau khi xem xét, các nhà khoa học cho rằng, thiếu nữ khoảng 12 đến 14 tuổi này đã được hiến tế cho các vị thần trên đỉnh núi. Điều khiến các chuyên gia ngạc nhiên là xác ướp này không giống 500 tuổi, mà trông như thể mới qua đời vài tuần trước. Xác ướp nguyên vẹn tới mức mái tóc còn đen dày, làn da trên đôi bàn tay lộ ra từng sợi lông tơ, mắt thường có thể nhìn thấy rõ. Xác ướp được đặt tên là Juanita - The Ice Maiden (thiếu nữ băng giá Juanita).Xác ướp thánh nữ. Thánh nữ Bernadette tên thật là Saint Marie Bernarde Soubirous. Bà sinh ngày 7/1/1844 và qua đời năm 1879 do bệnh ung thư xương. Bà là vị thánh đầu tiên của Thiên chúa giáo có hình chụp lúc còn sống. Sau 30 năm, nhà thờ khai quật mộ Bernadette do một nghi lễ tôn giáo. Giới khoa học vẫn chưa lý giải nguyên nhân khiến thi thể của bà vẫn gần như nguyên vẹn. Đầu bà nghiêng sang một bên, miệng hé mở để lộ hàm răng trắng. Hai tay đặt trên ngực, lớp da vẫn hoàn hảo. Ginger là tên gọi xác ướp của người đàn ông Hy Lạp đã trưởng thành tại Geblein. Người đàn ông này sống khoảng năm 3.400 trước công nguyên hoặc có thể sớm hơn. Mái tóc vàng và bộ móng tay, chân của ông vẫn nguyên vẹn. Hiện xác ướp Ginger được bảo quản trong Bảo tàng Anh. Otzi là xác ướp được phát hiện vào tháng 9/1991. Xác ướp được bảo quản trong dòng sông băng có niên đại cách đây 5.300 năm. Đây là xác ướp cổ nhất châu Âu. Hiện các nhà khoa học vẫn chưa thể giải mã thân thế, lý do tử vong và những lời nguyền kỳ bí xung quanh xác ướp này. Tollund Man là xác ướp của một người đàn ông sống trong khoảng thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên, thời kỳ tiền đồ sắt Roma. Xác ướp được phát hiện vào năm 1950 ở trong đầm lầy ở Jutland Peninsula, Đan Mạch với thi thể gần như nguyên vẹn. Ông bị treo cổ để hiến tế cho các vị thần. Hiện xác ướp nằm trong Bảo tàng Silkeborg ở Đan Mạch. Rosalia Lambardo là xác ướp của một em bé sinh năm 1918 ở Palermo, Italy. Em qua đời vào ngày 6/12/1920 do viêm phổi. Vì quá đau buồn, cha của em đã nhờ giáo sư Alfredo Salafia, chuyên gia về ướp xác, bảo quản thi hài cô bé. Cho đến nay, thi thể bé Rosalia vẫn còn nguyên vẹn. Ngày 4/11/1992, xác ướp của hoàng đế Tutankhamun của Ai Cập đã được nhà khoa học Howard Carter tìm thấy. Nguyên nhân cái chết của vị hoàng đế trẻ vào năm 1.325 trước Công nguyên là chủ đề gây nhiều tranh cãi, trong đó có nghi vấn ông bị ám sát. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm ADN và chụp cắt lớp xác ướp của Tutankhamun cho thấy, vị vua trẻ đã chết vì bệnh sốt rét sau khi bị ngã, chứ không phải bị giết chết. Vết thương đằng sau hộp sọ của Tutankhamun là do những người làm công tác bảo quản xác gây ra. Năm 1971, xác ướp của vợ một vị quan nhà Hán, chết cách đây 178 năm trước Công nguyên đã được tìm thấy. Xác ướp được đặt tên là "Phu nhân Dai". Điều lạ lùng là tứ chi của xác ướp không cứng đơ, tóc, các cơ quan nội tạng và thực phẩm trong dạ dày vẫn còn. Các nhà khoa học cho rằng, 22 váy lụa và 9 sợi dây bao quanh xác chết là bí quyết giúp cơ thể "phu nhân Dai" tồn tại với thời gian.

