Những vị tổng thống Mỹ có trải nghiệm tâm linh, khoa học khó giải

Abraham Lincoln là vị Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ. Ông được coi là một trong những Tổng thống vĩ đại nhất của nước Mỹ. Tổng thống Lincoln đã bị ám sát vào ngày 4 tháng Tư năm 1865. Và chỉ hai hoặc ba ngày trước khi chết, ông gặp một cơn ác mộng và đã kể lại cho một vài người thân cận về giấc mơ của mình. "Ở đây là một bầu không khí vô cùng im lặng. Tôi nghe thấy nhiều người khóc trong giấc mơ của tôi, họ khóc rất thương tâm. Tôi chợt nghĩ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi ra khỏi phòng của mình, đi qua phòng sau và cuối cùng đi bộ vào một căn phòng. Trong phòng có một cái cáng cứu thương, trên đó có một xác người, và một nhóm người vây quanh nó, khóc nức nở thương tâm. "Ai ở trong Nhà Trắng đã qua đời vậy?" Tôi hỏi một người lính. Anh ta trả lời: "Tổng thống đã bị ám sát". Vài ngày sau, cơn ác mộng của Tổng thống Lincoln đã ứng nghiệm: ông bị ám sát trong một nhà hát. Rõ ràng, đây là một giấc mơ báo trước tương lai kỳ lạ của Tổng thống Lincoln. Trong giấc mơ của mình, ông đã vượt qua khoảng cách giữa không gian và thời gian, bước vào tương lai và nhìn thấy cảnh tượng bản thân qua đời. Do ảnh hưởng từ nhỏ của cha mẹ, Wilson, vị Tổng thống thứ 28 của Hoa Kỳ, rất tin tưởng vào Thượng đế. Vào ngày 8 tháng 1 năm 1918, Tổng thống Wilson đã giới thiệu với Quốc hội nguyên tắc hòa bình 14 điểm, đó là ngoại giao bí mật, tự do hàng hải, loại bỏ các trở ngại đối với thương mại quốc tế, hạn chế vũ khí… Theo ghi chép của cậu bé thông linh M trong "Cậu bé nhìn thấy sự thật", trong Thế chiến thứ nhất, linh hồn cậu đã nhìn thấy linh hồn của cố Tổng thống Wilson một hoặc hai lần trong một không gian khác. Mặc dù cậu đoán rằng Wilson không bao giờ nghe thấy lời của những bậc "trưởng bối", nhưng họ nhìn nhận và gọi "ông ấy là tín đồ của chúng tôi". Các bậc trưởng bối này nói với M rằng nguyên tắc hòa bình 14 điểm do Tổng thống Wilson đề xuất được lấy từ sự gợi ý hướng dẫn của họ. Vì những nguyên tắc này là sự gợi ý mà các sinh mệnh ở tầng thứ cao cấp hơn đã ban tặng Tổng thống Wilson. Những nguyên tắc này cũng là những nỗ lực của những sinh mệnh ở tầng thứ cao hơn nhằm giúp nhân loại duy trì hòa bình, nhưng con người đã không tuân theo ý chỉ của Chúa trời. Dwight D. Eisenhower, Tổng thống thứ 34 của Hoa Kỳ, cũng hết lòng tin vào Chúa. Ông tin chắc rằng Hoa Kỳ sẽ không là gì cả nếu không tuân thủ tín ngưỡng tin tưởng vào Thiên Chúa. Trong Chiến tranh Lạnh, để chống lại sự xâm nhập của thuyết vô Thần, ông cũng đã ký một sắc lệnh bổ sung "Một quốc gia được Chúa ban phúc (One Nation Under God) vào các cam kết tuyên thệ của trường tiểu học và trung học trên toàn quốc. Trong bữa sáng cầu nguyện quốc gia năm 1985, Reagan, khi đó là Tổng thống, đã nói về cuộc trò chuyện giữa Eisenhower và thượng nghị sĩ Carlson trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 1952. Reagan nói: "Eisenhower đã tâm sự với Thượng nghị sĩ Carlson rằng trong chiến tranh, ông có kinh nghiệm tâm linh khi chỉ huy quân Đồng minh ở châu Âu. Lúc đó, ông cảm thấy bàn tay của Chúa hướng dẫn ông và ông cảm thấy sự hiện diện của Chúa. Ông ấy cũng nói về cách đồng đội của ông được cung cấp sức mạnh tâm linh thực sự như thế nào trước khi đổ bộ vào đất liền". Theo hãng tin ABC, vào tháng 9 năm 2004, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã trải qua một cuộc phẫu thuật nối mạch máu tim. Khi ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, một hiện tượng kỳ lạ chưa từng có trước đây xuất hiện. Clinton đã chia sẻ trải nghiệm cận tử của mình và nói rằng đã nhìn thấy một chiếc mặt nạ đen trong quá trình phẫu thuật. "Trong bóng tối, tôi thấy một chiếc mặt nạ đen xuất hiện, như thể một chiếc mặt nạ tử thần muốn che mặt tôi. Ngay sau đó, tôi lại thấy rất nhiều lỗ ống kính rất lớn. Trong đó tôi nhìn thấy bóng dáng của bà Hillary, dường như còn có con gái Chelsea của tôi. Cứ như vậy chiếc mặt nạ tử thần bị xua đuổi, và rồi hình bóng của chúng dần trôi đi, và cuối cùng biến mất trong bóng tối". Sau ca phẫu thuật, ông nói: "Những người bên cạnh tôi nói rằng khi tôi thức dậy, hành vi của tôi rất buồn cười. Tôi bị choáng váng và chóng mặt nhưng tôi thực sự rất hạnh phúc. Tôi vẫy tay với mọi bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật và gọi tên của họ. Có lẽ chỉ có Chúa mới biết tôi đang làm gì. Bây giờ tôi thấy thật xấu hổ khi nghe mọi người nói về việc tôi trông như thế nào lúc đó".

