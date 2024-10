Sắp có trận mưa sao băng đầu tiên do con người tạo ra?

Nghiên cứu mới do TS Eloy Peña-Asensio dẫn đầu từ Đại học Politecnico di Milano cho thấy thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành tinh đôi (DART) của NASA năm 2022 có thể gây ra một cơn mưa sao băng mới cho Trái Đất. (Ảnh: ESA) DART là tàu vũ trụ “cảm tử” được thiết kế để lao vào tiểu hành tinh Dimorphos, “mặt trăng” của tiểu hành tinh lớn hơn tên Didymos, nhằm làm chệch hướng nó như một cuộc tập trận phòng thủ Trái Đất.(Ảnh: Wikipedia) Vụ va chạm đã khiến DART vỡ nát và Dimorphos cũng bị vỡ một phần, tạo ra nhiều mảnh vỡ bắn tung ra không gian. (Ảnh: ESO.org) Nghiên cứu cho thấy một số mảnh vỡ có thể tiến tới hệ thống Trái Đất - Mặt Trăng trong những thập kỷ tới, nhưng chúng ta không cần quá lo lắng vì các mảnh vỡ này khá nhỏ và sẽ chỉ gây ra cảnh tượng mưa sao băng khi cháy tan trong bầu khí quyển.(Ảnh: Daily Mail) Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là trận mưa sao băng đầu tiên do con người tạo ra.(Ảnh: CNN) Tàu vũ trụ Hera của ESA sẽ được phóng vào tháng 10 để tiếp cận Dimorphos và thực hiện cuộc "điều tra hiện trường".(Ảnh: The Planetary Society) NASA và các cơ quan vũ trụ khác trên thế giới đang không ngừng nghiên cứu và phát triển các công nghệ để theo dõi và làm chệch hướng các tiểu hành tinh có khả năng gây nguy hiểm. (Ảnh:Moneycontrol) Hệ thống Cảnh báo cuối cùng tác động của tiểu hành tinh lên mặt đất (ATLAS) của NASA hiện đang theo dõi vị trí và quỹ đạo của gần 28.000 tiểu hành tinh.(Ảnh:National Geographic) Mời quý độc giả xem thêm video: Hé lộ mẫu vật tiểu hành tinh 4,5 tỷ năm tuổi NASA vừa công bố.

