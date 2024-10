Tại sao linh cẩu không bị sư tử ăn thịt dù không mạnh nhất

Châu Phi, lục địa rộng lớn với đa dạng sinh thái phong phú, là ngôi nhà của nhiều loài động vật ăn cỏ lớn và cùng với đó là vô số những kẻ săn mồi hung dữ. Trong số đó, loài linh cẩu đốm không chỉ nổi bật bởi tính cách hung hãn và kỹ năng săn mồi độc đáo, mà còn là một hiện tượng đầy bí ẩn. Ảnh: Animal Planet Dù không phải là kẻ săn mồi mạnh mẽ nhất, nhưng có một thực tế là rất ít loài khác dám tấn công linh cẩu đốm, và đặc biệt, chúng hầu như không bị ăn thịt bởi các loài khác. Vậy điều gì khiến linh cẩu đốm trở thành một đối thủ "khó nuốt" đến vậy? Ảnh: The Wild World Mặc dù thường được liên tưởng với họ chó qua cái tên "linh cẩu", nhưng linh cẩu đốm thuộc về một gia đình động vật hoàn toàn khác. Chúng thuộc họ Hyaenidae, một nhóm động vật chỉ có ba loài còn tồn tại là linh cẩu đốm, linh cẩu nâu và chó sói đất. Ảnh: Gently Images Linh cẩu đốm có trọng lượng từ 40 đến 86 kg, trong đó con cái thường lớn hơn và khỏe hơn con đực. Giới tính của linh cẩu đốm rất khó phân biệt vì con cái có cơ quan sinh dục trông giống con đực. Điều này từng khiến các nhà khoa học nhầm lẫn rằng loài này là lưỡng tính trong một thời gian dài. Ảnh Phys.org Cấu trúc cơ thể của chúng, với chân trước dài hơn chân sau, khiến chúng trông có vẻ cồng kềnh và mất cân đối. Khi chạy, đầu linh cẩu đốm lắc lư, khiến việc bám sát con mồi và duy trì tốc độ trở nên khó khăn hơn. Ảnh Animal Planet Dù không có thể lực ưu việt, linh cẩu đốm đã vươn lên trở thành một trong những kẻ săn mồi đáng sợ nhất nhờ vào khả năng làm việc nhóm tuyệt vời. Kỹ năng này nghe có vẻ kỳ lạ nhưng lại vô cùng hiệu quả và tàn bạo. Ảnh BBC Chúng không chỉ săn mồi theo đàn mà còn phát triển các chiến thuật săn mồi hết sức xảo quyệt, điển hình là kỹ năng được gọi là "nhặt hậu môn". Khi bị cắn vào vị trí này, con mồi sẽ phải đối mặt với nguy cơ các cơ quan nội tạng bị tổn thương hoặc kéo ra ngoài, khiến chúng dễ dàng bị kiệt sức. Ảnh: BBC Vẫn có những loài mạnh hơn đe dọa đến sự tồn tại của linh cẩu. Trong số đó, sư tử là kẻ thù lớn nhất. Sư tử không chỉ có sức mạnh vượt trội mà còn có tính xã hội cao, thường săn mồi theo đàn và dễ dàng áp đảo linh cẩu đốm. Tuy nhiên, linh cẩu đốm vẫn có lợi thế về số lượng nên đối đầu với một đàn linh cẩu đông đảo, ngay cả sư tử cũng phải cẩn trọng. Ảnh: Animal Planet Dù sư tử có thể giết chết linh cẩu đốm, nhưng chúng hiếm khi ăn thịt loài này do chúng là động vật ăn xác thối, chúng thường ăn xác động vật đã phân hủy trong tự nhiên. Việc này khiến thịt của linh cẩu đốm mang mùi khó chịu và không phù hợp với khẩu vị của sư tử. Ảnh: The Wild World Mối quan hệ cạnh tranh giữa các loài săn mồi trên thảo nguyên châu Phi là minh chứng rõ nét cho quy luật sinh tồn khắc nghiệt của tự nhiên, nơi mà mỗi loài đều phải tìm ra cách riêng để sinh tồn và bảo vệ vị trí của mình trong chuỗi thức ăn. Ảnh: Animal Planet Mời quý độc giả xem thêm video: Sư tử đại chiến với linh cẩu

