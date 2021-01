Những vật liệu kỳ quái tưởng như bước ra từ phim viễn tưởng

Magnetic Thinking Putty - Đất sét ma thuật là một loại chất dẻo đặc biệt có khả năng hấp thụ từ trường của nam châm và hút các vật bằng kim loại khác. Nó có thể lao đến thỏi nam châm như một sinh vật sống và nhanh chóng nuốt chửng thỏi nam châm như một con quái vật trong thời gian ngắn. Khi không có nam châm ở gần, đất sét ma thuật sẽ như các loại đất sét khác, bạn có thể vo tròn, kéo giãn tùy ý, thậm chí xé như xé giấy. Nó được tạo ra bằng cách bỏ bột kim loại oxit sắt vào đất sét để biến thành nam châm sắt từ. Aerogel - loại vật liệu rắn nhẹ nhất thế giới, có cấu trúc hóa học tương tự như thủy tinh nhưng mật độ phân tử gấp hơn 1.000 lần. Nó nặng gấp 3 lần không khí và nhẹ hơn thủy tinh 1.000 lần. Nó có thể chịu được vật nặng gấp nó 10.000 lần. Đặc biệt, Aerogel có khả năng cách nhiệt tốt nên được ứng dụng trong lĩnh vực không gian vũ trụ để bảo vệ các phi hành gia dưới bức xạ nhiệt của mặt trời. Gallium Metal - Kim loại tan chảy trong tay người là chất không tồn tại trong tự nhiên, nhưng dễ dàng tìm thấy sau các phản ứng nung chảy nhôm, kẽm... và được chiết xuất từ dầu thô hydroxide nhôm. Gali có một vẻ bề ngoài nhìn cực kỳ bắt mắt, đẹp óng ánh với màu bạc đặc trưng. Nó là kim loại mềm nhưng hóa rắn khi gặp lạnh và hóa lỏng khi ở nhiệt độ lớn hơn 29.76 độ C. Nitinol - Hợp kim dẻo dai có thể quay trở lại hình dạng ban đầu dù bạn quấn, bẻ nó như thế nào bằng hiệu ứng ghi nhớ của nó. Dù qua nhiều quá trình trao đổi nhiệt lặp lại nhiều lần, nó vẫn có khả năng quay trở lại hình dạng ban đầu. Hydrogel là một loại Polyme có khả năng hấp thụ nước gấp 30-60 lần so với kích thước vốn có của nó và có thể tự thay đổi kích thước dưới nhiệt độ thích hợp. Nó tồn tại dưới dạng tinh thể lỏng. Khả năng thấm hút và tăng kích thước phụ thuộc vào loại và phần trăm tạp chất tạo ra gel. Nitrogen Triiodide là một hợp chất hóa học dạng dầu không ổn định có thể phát nổ với bất kì tiếp xúc đột ngột nào. Cấu tạo hóa học của nó gồm 1 nguyên tử nitơ ở đỉnh liên kết với 3 nguyên tử I-ốt, tạo thành hình dạng tháp. Ultra Hydrophobic là hợp chất siêu chống nước được nghiên cứu dựa trên khả năng chống nước của lá sen. Các nhà khoa học phát hiện trong lá sen có chứa chất sáp không phân cực có khả năng chống kết dính, nhờ vậy lá sen có thể "giữ mình" sạch sẽ trong đầm lầy. Wurtzite boron nitride (w-BN) và Lonsdaleite là 2 vật liệu có thể đánh bại kim cương về độ cứng. w-BN có cấu trúc tương tự với kim cương nhưng nó còn có thêm Boron và Nitơ. Lonsdaleite cũng được tạo ra từ carbon giống như kim cương, mặc dù có cấu trúc khác. Điều thú vị là Lonsdaleite là chất trong vũ trụ được tìm thấy khi một thiên thạch giàu than chì va vào trái đất. Vantablack là một trong những vật chất nhân tạo đen nhất được tạo ra vào năm 2014 do các kỹ sư của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) ở Mỹ. Vantablack được làm bằng mảng ống nano carbon liên kết theo chiều dọc, vật liệu này có thể hấp thu 99,96% ánh sáng. Nó có khả năng che phủ một viên kim cương màu vàng tự nhiên nặng 16,78 carat, biến viên đá sáng lấp lánh trở thành màu đen kịt.

Magnetic Thinking Putty - Đất sét ma thuật là một loại chất dẻo đặc biệt có khả năng hấp thụ từ trường của nam châm và hút các vật bằng kim loại khác. Nó có thể lao đến thỏi nam châm như một sinh vật sống và nhanh chóng nuốt chửng thỏi nam châm như một con quái vật trong thời gian ngắn. Khi không có nam châm ở gần, đất sét ma thuật sẽ như các loại đất sét khác, bạn có thể vo tròn, kéo giãn tùy ý, thậm chí xé như xé giấy. Nó được tạo ra bằng cách bỏ bột kim loại oxit sắt vào đất sét để biến thành nam châm sắt từ. Aerogel - loại vật liệu rắn nhẹ nhất thế giới, có cấu trúc hóa học tương tự như thủy tinh nhưng mật độ phân tử gấp hơn 1.000 lần. Nó nặng gấp 3 lần không khí và nhẹ hơn thủy tinh 1.000 lần. Nó có thể chịu được vật nặng gấp nó 10.000 lần. Đặc biệt, Aerogel có khả năng cách nhiệt tốt nên được ứng dụng trong lĩnh vực không gian vũ trụ để bảo vệ các phi hành gia dưới bức xạ nhiệt của mặt trời. Gallium Metal - Kim loại tan chảy trong tay người là chất không tồn tại trong tự nhiên, nhưng dễ dàng tìm thấy sau các phản ứng nung chảy nhôm, kẽm... và được chiết xuất từ dầu thô hydroxide nhôm. Gali có một vẻ bề ngoài nhìn cực kỳ bắt mắt, đẹp óng ánh với màu bạc đặc trưng. Nó là kim loại mềm nhưng hóa rắn khi gặp lạnh và hóa lỏng khi ở nhiệt độ lớn hơn 29.76 độ C. Nitinol - Hợp kim dẻo dai có thể quay trở lại hình dạng ban đầu dù bạn quấn, bẻ nó như thế nào bằng hiệu ứng ghi nhớ của nó. Dù qua nhiều quá trình trao đổi nhiệt lặp lại nhiều lần, nó vẫn có khả năng quay trở lại hình dạng ban đầu. Hydrogel là một loại Polyme có khả năng hấp thụ nước gấp 30-60 lần so với kích thước vốn có của nó và có thể tự thay đổi kích thước dưới nhiệt độ thích hợp. Nó tồn tại dưới dạng tinh thể lỏng. Khả năng thấm hút và tăng kích thước phụ thuộc vào loại và phần trăm tạp chất tạo ra gel. Nitrogen Triiodide là một hợp chất hóa học dạng dầu không ổn định có thể phát nổ với bất kì tiếp xúc đột ngột nào. Cấu tạo hóa học của nó gồm 1 nguyên tử nitơ ở đỉnh liên kết với 3 nguyên tử I-ốt, tạo thành hình dạng tháp. Ultra Hydrophobic là hợp chất siêu chống nước được nghiên cứu dựa trên khả năng chống nước của lá sen. Các nhà khoa học phát hiện trong lá sen có chứa chất sáp không phân cực có khả năng chống kết dính, nhờ vậy lá sen có thể "giữ mình" sạch sẽ trong đầm lầy. Wurtzite boron nitride (w-BN) và Lonsdaleite là 2 vật liệu có thể đánh bại kim cương về độ cứng. w-BN có cấu trúc tương tự với kim cương nhưng nó còn có thêm Boron và Nitơ. Lonsdaleite cũng được tạo ra từ carbon giống như kim cương, mặc dù có cấu trúc khác. Điều thú vị là Lonsdaleite là chất trong vũ trụ được tìm thấy khi một thiên thạch giàu than chì va vào trái đất. Vantablack là một trong những vật chất nhân tạo đen nhất được tạo ra vào năm 2014 do các kỹ sư của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) ở Mỹ. Vantablack được làm bằng mảng ống nano carbon liên kết theo chiều dọc, vật liệu này có thể hấp thu 99,96% ánh sáng. Nó có khả năng che phủ một viên kim cương màu vàng tự nhiên nặng 16,78 carat, biến viên đá sáng lấp lánh trở thành màu đen kịt.