Những tính năng xịn xò trên iPhone 14 Pro khiến iFan mê mẩn

1. Dynamic Island đang là từ khóa cực kỳ hot trend sau khi iPhone 14 series được trình làng. Chức năng này được phát triển nhằm mang đến diện tích trải nghiệm mạch lạc và rõ ràng cũng như thú vị nhất cho người dùng. Apple đã phát triển Dynamic Island để đưa các cảnh báo, thông báo và các hoạt động khác liên quan đến toàn bộ hệ thống. Bạn sẽ nhận thấy Dynamic Island thích ứng linh hoạt khi bạn sử dụng điện thoại, từ nghe nhạc đến bắt đầu hẹn giờ và hơn thế nữa. 2. Màn hình ProMotion: Dù màn hình ProMotion đã xuất hiện trên iPhone 13 Pro/ Pro Max nhưng đối với những người dùng nâng cấp từ 1 chiếc điện thoại đời cũ hơn thì đây vẫn là một công nghệ xứng đáng nên trải nghiệm. Cụ thể, màn hình iPhone 14 Pro/ 14 Pro Max hỗ trợ tốc độ làm mới lên đến 120 Hz, đem đến trải nghiệm siêu mượt mà. 3. Always On Display: Người dùng Android có lẽ quá quen thuộc với Always On Display nhưng thực tế, đây lại là một tính năng hoàn toàn mới của iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max, chưa từng xuất hiện trên bất kỳ mẫu iPhone nào trước đây. Với Always On Display, màn hình điện thoại của bạn sẽ luôn bật và hiển thị mọi thông tin trên đó. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc, iPhone sẽ “ngốn” nhiều năng lượng hơn. Nếu không thích tính năng này, người dùng có thể tắt nó trong Cài đặt -> Màn hình & Độ sáng để kéo dài thời lượng sử dụng pin. 4. Camera 48MP mới: iPhone 14 Pro‌ và ‌iPhone 14 Pro‌ Max sở hữu hệ thống camera mới với nhiều năng cấp hấp dẫn. Tính năng đáng chú ý nhất mà bạn nên trải nghiệm là camera chính 48MP mới giúp chụp những bức ảnh thậm chí còn sắc nét và chi tiết hơn. Bạn sẽ có thể sử dụng máy ảnh 48MP khi sử dụng định dạng ProRAW, và đây là định dạng được thiết kế bởi Apple kết hợp khả năng xử lý ảnh mạnh mẽ của ‌iPhone‌ với độ chi tiết cao, cho phép người dùng chỉnh sửa dễ dàng hơn. 5. Thời lượng pin lâu hơn: Nhờ những cải tiến trong thuật toán phần mềm, bộ xử lý tiết kiệm năng lượng hơn và đi kèm nhiều công nghệ mới, bất kể bạn nâng cấp lên ‌iPhone 14 Pro‌ và ‌iPhone 14 Pro‌ Max từ iPhone nào thì bạn cũng sẽ có thời gian sử dụng tốt hơn. Apple tuyên bố rằng màn hình mới hơn và chip A16 Bionic tiết kiệm điện hơn các mẫu cũ, mang lại thời lượng pin lâu hơn. >>>Xem thêm video: iPhone 14 Pro Max Hands-On: Amazing Apple! (Nguồn: Vật vờ Studio)

