Những phát minh vui nhộn trong chiến tranh nhưng sớm bị... lãng quên

Áo khoác có hệ thống sưởi ấm chạy bằng điện được thiết kế cho cảnh sát giao thông ở Mỹ năm 1932. Năm 1938, tờ báo được phát hành và in qua máy fax được phát minh ở New York, Mỹ. Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) thuở sơ khai được gắn trên ô tô năm 1932. Mô hình thử nghiệm kính chống đạn. Kính đọc sách cho người nằm trên giường ở Anh năm 1936. Mặt nạ chống bão tuyết ở Canada năm 1939. Xe mô tô một bánh do M. Goventosa de Udine, người Italy sáng chế năm 1931, với vận tốc tối đa 150km/h. Mũ gắn radio ở Mỹ năm 1931. Ô tô gắn bộ phận an toàn phía trước để tránh gây thương vong khi húc phải người đi đường ở Pháp năm 1924 Ô tô nhiều bánh chinh phục mọi địa hình ở Anh năm 1936. Lốp xe dùng làm phao khi bơi ở Đức năm 1925. Piano dành cho người nằm trên giường ở Anh năm 1935. Khẩu súng Colt 38 gắn một máy ảnh nhỏ và sẽ chụp ảnh khi bóp cò, được phát minh ở New York, Mỹ năm 1938. Thang gấp được dùng trong việc cứu hộ do L. Deth phát minh năm 1926 ở Hà Lan. Xe đạp đi trên cạn và dưới nước, phát minh ở Paris, Pháp năm 1932. Tuy nhiên, nhìn thiết kế thật khó tin tưởng chiếc xe này sẽ hoạt động đúng mục đích. Xe đẩy cung cấp dưỡng khí phòng độc ở Anh năm 1938. Xe đẩy gắn đài và loa để ru em bé ngủ ở Mỹ năm 1921. Xe lưu động siêu dài do một kỹ sư người Pháp sáng chế năm 1934.

Áo khoác có hệ thống sưởi ấm chạy bằng điện được thiết kế cho cảnh sát giao thông ở Mỹ năm 1932. Năm 1938, tờ báo được phát hành và in qua máy fax được phát minh ở New York, Mỹ. Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) thuở sơ khai được gắn trên ô tô năm 1932. Mô hình thử nghiệm kính chống đạn. Kính đọc sách cho người nằm trên giường ở Anh năm 1936. Mặt nạ chống bão tuyết ở Canada năm 1939. Xe mô tô một bánh do M. Goventosa de Udine, người Italy sáng chế năm 1931, với vận tốc tối đa 150km/h. Mũ gắn radio ở Mỹ năm 1931. Ô tô gắn bộ phận an toàn phía trước để tránh gây thương vong khi húc phải người đi đường ở Pháp năm 1924 Ô tô nhiều bánh chinh phục mọi địa hình ở Anh năm 1936. Lốp xe dùng làm phao khi bơi ở Đức năm 1925. Piano dành cho người nằm trên giường ở Anh năm 1935. Khẩu súng Colt 38 gắn một máy ảnh nhỏ và sẽ chụp ảnh khi bóp cò, được phát minh ở New York, Mỹ năm 1938. Thang gấp được dùng trong việc cứu hộ do L. Deth phát minh năm 1926 ở Hà Lan. Xe đạp đi trên cạn và dưới nước, phát minh ở Paris, Pháp năm 1932. Tuy nhiên, nhìn thiết kế thật khó tin tưởng chiếc xe này sẽ hoạt động đúng mục đích. Xe đẩy cung cấp dưỡng khí phòng độc ở Anh năm 1938. Xe đẩy gắn đài và loa để ru em bé ngủ ở Mỹ năm 1921. Xe lưu động siêu dài do một kỹ sư người Pháp sáng chế năm 1934.