Hoá ra chiếc máy ATM rút tiền là phát minh của người Việt Nam

Ngày nay, chúng ta có thể rút tiền đơn giản chỉ với việc ra các cây ATM. Tuy nhiên, ít người biết, Máy ATM, một thiết bị rút tiền được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới là phát minh của ông Đỗ Đức Cường, một người Việt từng làm việc tại ngân hàng Citibank - Mỹ. Công nghệ tế bào gốc từ màng cuống rốn. Tiến sĩ Phạm Toàn Thắng đã khiến cả thế giới ngưỡng mộ và nể phục khi sản xuất thành công tế bào gốc từ màng cuống rốn. Phương pháp tách tế bào da từ mang dây rốn giúp chữa lành các vết thương về da do bỏng, tiểu đường, loét do phóng xạ, thậm chí là chăm sóc sắc đẹp. Chế tạo tàu ngầm. Bằng những vật dụng đơn giản, ông Nguyễn Quốc Hòa, Giám đốc Công ty cơ khí Quốc hòa, TP Thái Bình đã chế tạo thành công một chiếc tàu ngầm mini được đặt tên là Trường Sa. Tàu ngầm mini Trường Sa có chiều dài 8,8m, cao 3m, chiều rộng nơi phình to nhất là 2,8m. Xe bọc thép, Ông Trần Quốc Hải và con ông đã được đích thân Quốc vương và Thủ tướng Campuchia trao tặng bằng khen và huân chương Đại tướng quân bởi những đóng góp rất lớn cho đất nước này. Ông Hải đã cùng con trai "hồi sinh" hơn chục chiếc xe bọc thép cũ nát như "đống sắt vụn" của quân đội Campuchia. Làm sạch nước bằng công nghệ Nano. Thạc sĩ Nguyễn Thành Đông và kỹ sư Hoàng Diệu Hưng đã sáng chế dùng công nghệ nano giúp loại bỏ hoàn toàn thạch tín (asen) trong nước. Phát minh này đã giúp Cộng hòa Séc làm sạch các khu vực bị nhà máy nhiệt điện, mỏ than khiến nguồn nước bị ô nhiễm thạch tín. Sáng chế này của họ được Cộng hòa Séc và các nước châu Âu khác đánh giá cao. GS.TS.Hùng Nguyễn cùng các cộng sự của mình tại Đại học Sydney ở Úc đã phát minh ra xe lăn điều khiển bằng ý nghĩ. Đây là một phát minh mang tính đột phá và được xếp hạng ba trong danh sách 100 phát minh hàng đầu của Úc năm 2011. Chiếc xe lăn thông minh này có thể tránh các chướng ngại vật khi di chuyển nhờ camera được cài trên xe. Chỉ bằng những hành động đơn giản như lắc đầu, ánh mắt, suy nghĩ chiếc xe sẽ di chuyển theo mệnh lệnh của bạn. Bộ tiết kiêm nhiên liệu cho xe máy. Anh Đặng Hoàng Sơn - thành phố Vĩnh Long đã phát minh ra bộ tiết kiệm nhiên liệu giúp xe máy có thể đi được từ 65km - 80km/lít xăng, giúp giảm được 20-30% xăng. Sử dụng bộ tiết kiệm nhiên liệu này còn giúp tăng công suất của động cơ và tuổi thọ của xe. Dr. Randal Pham, tức bác sĩ Phạm Hoàng Tánh, chủ tịch Hội Y Bác sĩ người Mỹ gốc Việt đã phát minh ra một loại thủy tinh thể có khả năng điều chỉnh độ nhìn gần xa, rộng hẹp như một loại kính đa tròng. Phương pháp mới giúp những người có bệnh về mắt không phải đeo kính. Ông Trần Quốc Hải, một "kỹ sư hai lúa" tại Suối Dây, Tân Châu, Tây Ninh đã chế tạo ra được máy bay trực thăng có giá thành rất rẻ. Thậm chí, những máy bay của ông còn được "xuất khẩu" ra nước ngoài, một chiếc được bán cho Viện Bảo tàng New York (Mỹ) và chiếc thứ hai được bán cho Viện bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Busan (Hàn Quốc). Tiến sĩ Chu Hoàng Long cùng nhóm nghiên cứu của mình tại đã được nhận giải thưởng Eureka cho công trình nghiên cứu: Mô hình lưu lượng dòng chảy đo lường lượng nước có thể sử dụng cho sản xuất nông nghiệp và lượng nước cần dự trữ để bảo vệ môi trường. Trần Việt, một sinh viên người Việt và bạn học của mình là Seth Robertson đã chế tạo ra một thiết bị đặc biệt có thể dập tắt những ngọn lửa nhỏ bằng âm thanh. Thiết bị này ngăn oxy tiếp xúc với nhiên liệu cháy bằng cách sử dụng một loa siêu trầm để phát ra âm thanh có tần số thấp, trong khoảng 30-60 hertz. Những phát minh vĩ đại của người Việt Nam

Ngày nay, chúng ta có thể rút tiền đơn giản chỉ với việc ra các cây ATM. Tuy nhiên, ít người biết, Máy ATM, một thiết bị rút tiền được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới là phát minh của ông Đỗ Đức Cường, một người Việt từng làm việc tại ngân hàng Citibank - Mỹ. Công nghệ tế bào gốc từ màng cuống rốn. Tiến sĩ Phạm Toàn Thắng đã khiến cả thế giới ngưỡng mộ và nể phục khi sản xuất thành công tế bào gốc từ màng cuống rốn. Phương pháp tách tế bào da từ mang dây rốn giúp chữa lành các vết thương về da do bỏng, tiểu đường, loét do phóng xạ, thậm chí là chăm sóc sắc đẹp. Chế tạo tàu ngầm. Bằng những vật dụng đơn giản, ông Nguyễn Quốc Hòa, Giám đốc Công ty cơ khí Quốc hòa, TP Thái Bình đã chế tạo thành công một chiếc tàu ngầm mini được đặt tên là Trường Sa. Tàu ngầm mini Trường Sa có chiều dài 8,8m, cao 3m, chiều rộng nơi phình to nhất là 2,8m. Xe bọc thép, Ông Trần Quốc Hải và con ông đã được đích thân Quốc vương và Thủ tướng Campuchia trao tặng bằng khen và huân chương Đại tướng quân bởi những đóng góp rất lớn cho đất nước này. Ông Hải đã cùng con trai "hồi sinh" hơn chục chiếc xe bọc thép cũ nát như "đống sắt vụn" của quân đội Campuchia. Làm sạch nước bằng công nghệ Nano. Thạc sĩ Nguyễn Thành Đông và kỹ sư Hoàng Diệu Hưng đã sáng chế dùng công nghệ nano giúp loại bỏ hoàn toàn thạch tín (asen) trong nước. Phát minh này đã giúp Cộng hòa Séc làm sạch các khu vực bị nhà máy nhiệt điện, mỏ than khiến nguồn nước bị ô nhiễm thạch tín. Sáng chế này của họ được Cộng hòa Séc và các nước châu Âu khác đánh giá cao. GS.TS.Hùng Nguyễn cùng các cộng sự của mình tại Đại học Sydney ở Úc đã phát minh ra xe lăn điều khiển bằng ý nghĩ. Đây là một phát minh mang tính đột phá và được xếp hạng ba trong danh sách 100 phát minh hàng đầu của Úc năm 2011. Chiếc xe lăn thông minh này có thể tránh các chướng ngại vật khi di chuyển nhờ camera được cài trên xe. Chỉ bằng những hành động đơn giản như lắc đầu, ánh mắt, suy nghĩ chiếc xe sẽ di chuyển theo mệnh lệnh của bạn. Bộ tiết kiêm nhiên liệu cho xe máy. Anh Đặng Hoàng Sơn - thành phố Vĩnh Long đã phát minh ra bộ tiết kiệm nhiên liệu giúp xe máy có thể đi được từ 65km - 80km/lít xăng, giúp giảm được 20-30% xăng. Sử dụng bộ tiết kiệm nhiên liệu này còn giúp tăng công suất của động cơ và tuổi thọ của xe. Dr. Randal Pham, tức bác sĩ Phạm Hoàng Tánh, chủ tịch Hội Y Bác sĩ người Mỹ gốc Việt đã phát minh ra một loại thủy tinh thể có khả năng điều chỉnh độ nhìn gần xa, rộng hẹp như một loại kính đa tròng. Phương pháp mới giúp những người có bệnh về mắt không phải đeo kính. Ông Trần Quốc Hải, một "kỹ sư hai lúa" tại Suối Dây, Tân Châu, Tây Ninh đã chế tạo ra được máy bay trực thăng có giá thành rất rẻ. Thậm chí, những máy bay của ông còn được "xuất khẩu" ra nước ngoài, một chiếc được bán cho Viện Bảo tàng New York (Mỹ) và chiếc thứ hai được bán cho Viện bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Busan (Hàn Quốc). Tiến sĩ Chu Hoàng Long cùng nhóm nghiên cứu của mình tại đã được nhận giải thưởng Eureka cho công trình nghiên cứu: Mô hình lưu lượng dòng chảy đo lường lượng nước có thể sử dụng cho sản xuất nông nghiệp và lượng nước cần dự trữ để bảo vệ môi trường. Trần Việt, một sinh viên người Việt và bạn học của mình là Seth Robertson đã chế tạo ra một thiết bị đặc biệt có thể dập tắt những ngọn lửa nhỏ bằng âm thanh. Thiết bị này ngăn oxy tiếp xúc với nhiên liệu cháy bằng cách sử dụng một loa siêu trầm để phát ra âm thanh có tần số thấp, trong khoảng 30-60 hertz. Những phát minh vĩ đại của người Việt Nam