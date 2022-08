Những nâng cấp siêu đỉnh trên iPhone 14, iFan cực mong ngóng

Ngày công bố chính thức của dòng iPhone 14 đang đến gần hơn và mạng xã hội đã tràn ngập những tin đồn của chiếc iPhone mới. Về phần thiết kế, phần khuyết "tai thỏ" sẽ bị bị loại bỏ trên dòng iPhone Pro năm nay. Thay vào đó, Apple sẽ sử dụng camera hình viên thuốc trên thiết bị cao cấp nhất của mình. Phần viên thuốc sẽ bao gồm một lỗ tròn và một lỗ hình viên thuốc để chứa camera trước và Face ID. Không có tai thỏ, camera trước trên iPhone 14 sắp sửa được cải tiến thêm nhiều chức năng đáng chú ý khác. Nhà phân tích Kuo đã chỉ ra toàn bộ dòng iPhone 14 sẽ được trang bị khẩu độ f/1.9 rộng hơn, thu được nhiều ánh sáng hơn so với cảm biến f/2.2 hiện tại, mang lại chất lượng tốt hơn trong điều kiện ánh sáng yếu. Đồng thời, dòng iPhone mới cũng được nâng cấp tính năng tự động lấy nét. Tất cả thay đổi này đã biến iPhone 14 trở thành thiết bị được Apple nâng cấp mạnh tay nhất cho camera trước kể từ năm 2019. Bên cạnh đó, iOS 16 cũng là một điểm sáng không thể bỏ qua của iPhone 14. Trong đó, “màn hình luôn sáng” (Always-On) là một tính năng được Táo khuyết liên tục hé lộ trong thời gian gần đây. Tính năng này vốn đã xuất hiện từ sớm trên các smartphone Android cũng như đồng hồ Apple Watch. Cụ thể, khi bật Always-On, màn hình khóa sẽ hiển thị các tiện ích do người dùng tùy chọn ngay cả khi đã tắt màn hình. Theo McGuire Wood, chip A16 Bionic sẽ cung cấp năng lượng cho iPhone 14 Pro 6.1 inch và iPhone 14 Pro Max 6.7 inch sẽ dựa trên quy trình 5nm, vì vậy chúng ta không nên mong đợi hiệu suất tăng mạnh. Đây sẽ là năm thứ ba liên tiếp Apple sử dụng công nghệ 5nm cho chip của mình. Trong khi đó, điện thoại Android tốt nhất năm 2022 được cung cấp năng lượng bởi chip 4nm hiện đại hơn. Các điện thoại này dường như cũng sẽ có hệ thống quản lý nhiệt tốt hơn liên quan đến kết quả của quy trình 5nm tinh chỉnh, chính xác là N4P và tăng số lượng bóng bán dẫn. Giá bán cũng là một điểm khác biệt giữa iPhone 14 và các sản phẩm trước đó của Apple. Với iPhone 12 và iPhone 13, giá bán không có nhiều thay đổi với 999 USD cho phiên bản Pro và 1.099 USD cho Pro Max. Đến năm nay, nhà phân tích Dan Ives của Wedbush dự đoán Apple có thể sẽ tăng giá thêm 100 USD trên cả 4 mẫu iPhone 14 sắp được ra mắt vào tháng 9. IPhone 14 6.1 inch và iPhone 14 Max 6.7 inch dường như sẽ có các màu Xanh lục, Tím, Xanh lam, Đen, Trắng và Đỏ, và các phiên bản Pros sẽ có các màu Xanh lục, Tím, Bạc, Vàng và Graphite. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

