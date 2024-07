Những loại tiền kỳ quặc nhất thế giới, số 7 có thể ăn được

1. Tiền đá tảng: Đảo Yap (Quần đảo Solomon) sử dụng đá Rai, những khối đá vôi khổng lồ có lỗ ở giữa. Chúng có thể nặng tới 8 tấn và không được lưu thông, mà chủ nhân thay đổi theo thời gian. 2. Tiền nước thánh: Đây là một trong những loại tiền kỳ quặc nhất thế giới. Đảo Palau phát hành đồng xu đô la bạc có hình ảnh Đức mẹ Đồng trinh và chai nước thánh nhỏ từ Lourdes, Pháp, vào năm 2007. 3. Da sóc: Da sóc từng là tiền tệ phổ biến ở Nga thời trung cổ và vẫn được chấp nhận ở Phần Lan ngày nay. 4. Tiền "mất đầu": Sau khi chế độ của Joseph Mobutu bị lật đổ, Congo đã cắt bỏ mặt Mobutu trên các tờ tiền cũ để tạm thời sử dụng. 5. Tiền phát ra tiếng: Năm 2007, Mông Cổ phát hành xu 500 Tugrik với hình John F. Kennedy, có thể phát ra bài phát biểu nổi tiếng của ông khi nhấn vào nút nhỏ. 6. Tiền mệnh giá trăm triệu tỷ: Năm 1946, Hungary phát hành tờ tiền 100 triệu tỷ pengo trong bối cảnh lạm phát trầm trọng. 7. Tiền ăn được: Muối, cacao, nghệ bọc trong xơ dừa và pho mát Parma từng được sử dụng làm tiền tệ ở nhiều nơi. 8. Tem phiếu: Ở một số nước, tiền chỉ mua được vài thứ nhất định như tem phiếu ở Việt Nam thời bao cấp. 9.Tiền tử hình: USD từng có dòng chữ "Làm giả sẽ bị tử hình" để ngăn chặn làm giả trước khi được thay bằng "In God we trust". 10. Tiền gỗ: Sau Đại chiến Thế giới I, Đức sử dụng gỗ, lá nhôm, vải lanh và quân bài để in tiền tạm thời. Mời quý độc giả xem thêm video: Kỳ lạ bộ lạc không có đàn ông, phụ nữ sinh con theo cách lạ.

1. Tiền đá tảng: Đảo Yap (Quần đảo Solomon) sử dụng đá Rai, những khối đá vôi khổng lồ có lỗ ở giữa. Chúng có thể nặng tới 8 tấn và không được lưu thông, mà chủ nhân thay đổi theo thời gian. 2. Tiền nước thánh: Đây là một trong những loại tiền kỳ quặc nhất thế giới. Đảo Palau phát hành đồng xu đô la bạc có hình ảnh Đức mẹ Đồng trinh và chai nước thánh nhỏ từ Lourdes, Pháp, vào năm 2007. 3. Da sóc: Da sóc từng là tiền tệ phổ biến ở Nga thời trung cổ và vẫn được chấp nhận ở Phần Lan ngày nay. 4. Tiền "mất đầu": Sau khi chế độ của Joseph Mobutu bị lật đổ, Congo đã cắt bỏ mặt Mobutu trên các tờ tiền cũ để tạm thời sử dụng. 5. Tiền phát ra tiếng: Năm 2007, Mông Cổ phát hành xu 500 Tugrik với hình John F. Kennedy, có thể phát ra bài phát biểu nổi tiếng của ông khi nhấn vào nút nhỏ. 6. Tiền mệnh giá trăm triệu tỷ: Năm 1946, Hungary phát hành tờ tiền 100 triệu tỷ pengo trong bối cảnh lạm phát trầm trọng. 7. Tiền ăn được: Muối, cacao, nghệ bọc trong xơ dừa và pho mát Parma từng được sử dụng làm tiền tệ ở nhiều nơi. 8. Tem phiếu: Ở một số nước, tiền chỉ mua được vài thứ nhất định như tem phiếu ở Việt Nam thời bao cấp. 9.Tiền tử hình: USD từng có dòng chữ "Làm giả sẽ bị tử hình" để ngăn chặn làm giả trước khi được thay bằng "In God we trust". 10. Tiền gỗ: Sau Đại chiến Thế giới I, Đức sử dụng gỗ, lá nhôm, vải lanh và quân bài để in tiền tạm thời. Mời quý độc giả xem thêm video: Kỳ lạ bộ lạc không có đàn ông, phụ nữ sinh con theo cách lạ.