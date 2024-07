Những loài nhện cực độc, nhìn thấy phải tránh càng xa càng tốt

1. Nhện góa phụ đen (Black Widow): Nhện góa phụ đen là một trong những loài nhện nổi tiếng và đáng sợ nhất thế giới. Chúng có màu đen bóng với dấu đỏ hình đồng hồ cát trên bụng. Nọc độc của nhện góa phụ đen có chứa latrotoxin, gây ra các triệu chứng như đau cơ, buồn nôn, khó thở và co giật. Dù hiếm khi gây tử vong, vết cắn của nhện góa phụ đen vẫn đòi hỏi sự can thiệp y tế ngay lập tức. (Ảnh: National Geographic) 2. Nhện lưng đỏ (Redback Spider): Nhện lưng đỏ, họ hàng gần của nhện góa phụ đen, có dấu đỏ trên lưng. Loài nhện này phổ biến ở Úc và có nọc độc mạnh mẽ có thể gây đau đớn dữ dội, buồn nôn, sốt và co thắt cơ. Mặc dù hiếm khi gây tử vong, vết cắn của nhện lưng đỏ vẫn cần được điều trị y tế.(Ảnh: ABC) 3. Nhện lang thang Brazil (Brazilian Wandering Spider): Nhện lang thang Brazil được biết đến là một trong những loài nhện nguy hiểm nhất thế giới. Chúng có kích thước lớn và thường được tìm thấy trong các khu rừng nhiệt đới của Nam Mỹ. (Ảnh: The Independent) Nọc độc của chúng có thể gây ra triệu chứng như đau đớn dữ dội, tăng huyết áp, buồn nôn và trong một số trường hợp hiếm hoi, tử vong.(Ảnh: Spidapedia Wiki - Fandom) 4. Nhện nâu ẩn dật (Brown Recluse Spider): Nhện nâu ẩn dật thường được tìm thấy ở Mỹ, có nọc độc gây hoại tử mô. Vết cắn của chúng ban đầu có thể không đau, nhưng sau vài giờ, vùng bị cắn có thể trở nên đỏ, sưng và phát triển thành một vết loét hoại tử. Điều này có thể dẫn đến nhiễm trùng nghiêm trọng và thậm chí cần phải phẫu thuật để loại bỏ mô chết.(Ảnh: Insects in the City - Texas A&M University) 5. Nhện lưới phễu Sydney (Sydney Funnel-Web Spider): Nhện lưới phễu Sydney là một trong những loài nhện độc nhất thế giới, phổ biến ở vùng Sydney, Úc. Nọc độc của chúng chứa atraxotoxin, gây ra triệu chứng nhanh chóng như co giật, buồn nôn, khó thở và tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Tuy nhiên, nhờ vào việc phát triển chất chống độc, tỷ lệ tử vong từ vết cắn của nhện lưới phễu đã giảm đáng kể.(Ảnh: The Economist) 6. Nhện chuột (Mouse Spider): Nhện chuột có mặt ở Úc và có nọc độc tương tự như nhện lưới phễu Sydney. Mặc dù vết cắn của chúng không phổ biến như của nhện lưới phễu, nhưng vẫn cần được chăm sóc y tế ngay lập tức. Triệu chứng có thể bao gồm đau đớn dữ dội, sưng và khó thở.(Ảnh: Wikipedia) 7. Nhện góa phụ nâu (Brown Widow Spider): Nhện góa phụ nâu là một loài họ hàng của nhện góa phụ đen và có nọc độc ít nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, vết cắn của chúng vẫn có thể gây ra các triệu chứng như đau đớn, buồn nôn và co thắt cơ. Chúng thường được tìm thấy ở các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới trên toàn thế giới.(Ảnh: Center for Invasive Species Research) Mời quý độc giả xem thêm video: Cười ngất với khuôn mặt “ngái ngủ” của loài vật này.

