Những loài động vật sở hữu trái tim đặc biệt nhất hành tinh

1. Loài gián là một trong số loài động vật sở hữu trái tim đặc biệt nhất hành tinh. Trái tim của chúng không làm nhiệm vụ luân chuyển máu đi khắp cơ thể như tim ở các loài vật khác do loài này hô hấp thông qua các lỗ khí trên cơ thể thay vì phổi, nên máu không cần làm nhiệm vụ mang oxy từ nơi này đến nơi khác. Gián có hệ thống tuần hoàn máu đặc biệt chỉ chảy quanh 12 đến 13 đường chính. Xoang sống lưng, bộ phận nằm trên đỉnh thân của gián giúp chuyển máu đã hấp thụ oxy đến các ngăn của tim. 2. Một trong những sinh vật kỳ dị nhiều tim được tìm thấy trên thế giới là cá mút đá myxini. Loài cá biển kỳ lạ này có hình thù giống lươn và có thể tiết ra lượng chất nhờn lên đến gần 4 lít dạng sợi và bọc quanh cơ thể như một cái kén để bảo vệ chúng. Toàn bộ cơ thể của cá mút đá myxini khá kỳ lạ trong đó phải kể đến các đốt sống thô sơ và hình thù của hộp sọ. Tuy nhiên điều đáng chú ý nhất là chúng có đến 4 trái tim phân bố trên khắp cơ thể. Một quả tim có nhiệm vụ bơm máu chính, được gọi là brachial heart, trong khi ba quả tim còn lại đóng vai trò hỗ trợ. 3. Có thể bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng tất cả các loài thủy sinh bao gồm bạch tuộc, mực ống hay sao biển trên thực tế đều có tới ba trái tim. Hai quả tim chính của mực nằm tại đáy của hai mang, là brachial heart với nhiệm vụ đẩy máu cần oxi qua mang. Trong khi quả tim còn lại nằm ở giữa chúng, à systemic heart với nhiệm vụ bơm máu đã đầy oxi trở lại cơ thể. Đặc biệt, máu được ba quả tim trên cung cấp không có màu đỏ như chúng ta vẫn tưởng tượng. Thực tế, máu của các loại thân mềm này có màu xanh do tế bào chứa nhiều nguyên tố đồng. 4. Cá ngựa vằn có thể tái sinh trái tim. Tim của cá ngựa vằn vô cùng đặc biệt, chỉ có một tâm nhĩ, một tâm thất và có tới hai cấu trúc khác hoàn toàn so với tim người. Nếu tim của cá ngựa vằn bị tổn thương, chúng sẽ tái tạo một quả mới thay thế. Cá ngựa vằn có thể tái tạo lại 20% cơ tim bị phá hủy chỉ sau hai tháng. 5. Trái tim con người nặng khoảng 0,3kg nhưng của hươu cao cổ nặng tới 12kg do loài động vật này cần một quả tim khỏe để có thể bơm máu chạy qua cái cổ dài.

