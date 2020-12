Những hiện tượng siêu đẹp chỉ xuất hiện khi trời quá lạnh giá

Khi nhiệt độ xuống dưới âm 11 độ C, chúng ta có thể khiến bong bóng đóng băng. Bí quyết để tạo ra bong bóng băng chính là thổi bóng vào không trung để chúng có thời gian đóng băng trước khi chạm tới mặt đất hoặc vỡ vụn. Bề mặt của bong bóng sẽ hình thành các mô tinh thể, trông hơi giống vỏ trứng bị nứt. Nước mặn cũng có thể đóng băng như nước ngọt nhưng ở nhiệt độ thấp hơn. Nhiệt độ đóng băng của nước biển vào khoảng -2.2 độ C. Những gợn sóng khi đóng băng sẽ đặc sệt, di chuyển chầm chậm 1 cách kỳ lạ. Băng trên hồ đóng thành hình bánh là hiện tượng thiên nhiên vô cùng hiếm có, thường chỉ xuất hiện trên mặt biển ở Bắc Cực và Nam Cực trong trường hợp sóng to gió lớn. Băng hình kim châm được dồn vào một chỗ, tan thành hình đĩa tròn, sóng đánh qua đánh lại tạo thành được biên cong, cuối cùng thành hình bánh. Khi nước nóng được "hất" ra, bầu không khí lạnh, khô sẽ ngăn không cho các phân tử nước liên kết như ban đầu. Lúc này, các kết tủa hơi sẽ bám vào hạt nhỏ trong không khí như Natri hoặc canxi, hình thành tinh thể tuyết như chúng ta thấy. Không khí lạnh vốn rất nặng, nó đồng nghĩa với việc các phân tử gần nhau hơn và chỉ còn lại rất ít khoảng trống cho phân tử nước bốc hơi. Hiện tượng quầng Mặt trời - Sun halo - xuất hiện khi ánh sáng Mặt trời trên cao đi qua các tinh thể băng trong không khí. Theo nghiên cứu từ ĐH Illinois (Mỹ), các hạt tinh thể phải có hình lục giác với đường kính nhỏ hơn 20,5 micromet, đồng thời góc độ chiếu sáng phải là 22 độ. Hình dạng và kích thước này cho phép ánh sáng khúc xạ 2 lần, giúp quầng Mặt trời được hình thành. “Cuộn tuyết” đa phần hình thành trong điều kiện thời tiết bất thường. Chúng thường tạo nên bởi sự kết hợp của tuyết, băng, gió, nhiệt độ và độ ẩm trên các khu vực thảo nguyên của Bắc Mỹ. Sau khi hình thành, những cuộn tuyết đều to và nặng khiến gió không thể di chuyển được chúng. Cuộn tuyết cũng đễ tan chảy khi có sự thay đổi nhỏ về nhiệt độ hoặc gió.

