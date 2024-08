Những hang động biển kì vĩ nhất thế giới, Việt Nam cũng góp mặt

1. Hang động Blue Grotto - Ý: Nằm trên đảo Capri, hang động Blue Grotto là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất tại Ý. Với ánh sáng xanh rực rỡ phản chiếu từ nước biển, hang động tạo nên khung cảnh huyền ảo, khiến du khách cảm giác như đang bước vào một thế giới khác. Blue Grotto đã trở thành biểu tượng của vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên, thu hút hàng ngàn du khách mỗi năm. (Ảnh: Capri.com) 2. Hang động Fingal's Cave - Scotland: Fingal's Cave, nằm trên đảo Staffa, Scotland, nổi bật với cấu trúc đá bazan hình lục giác độc đáo. Hang động này có hình dáng giống như một nhà thờ với những cột đá đều đặn, tạo nên âm thanh vọng lại khi sóng biển đập vào. Âm thanh này đã truyền cảm hứng cho nhà soạn nhạc Felix Mendelssohn sáng tác bản nhạc "Fingal's Cave Overture".(Ảnh: Flickr) 3. Hang động Benagil - Bồ Đào Nha: Benagil là một trong những hang động biển đẹp nhất ở Bồ Đào Nha, nổi tiếng với mái vòm tự nhiên và ánh sáng từ lỗ trên trần hang chiếu xuống, tạo nên một không gian ấn tượng. Nằm gần bờ biển Algarve, Benagil là địa điểm lý tưởng cho những ai yêu thích chèo thuyền kayak hoặc bơi lội để khám phá vẻ đẹp tuyệt mỹ của nó.(Ảnh: Algarve Discovery) 4. Hang động Waitomo Glowworm - New Zealand: Khác biệt với những hang động biển thông thường, Waitomo Glowworm nổi tiếng với hàng ngàn con đom đóm phát sáng, tạo ra một bầu trời sao nhân tạo ngay trong lòng đất. Mặc dù không phải là một hang động biển thực sự, nhưng với hệ thống sông ngầm bên trong, Waitomo mang đến một trải nghiệm kỳ diệu không thể bỏ qua khi du lịch New Zealand.(Ảnh: geologyscience) 5. Hang động Cathedral Cove - New Zealand: Cathedral Cove, nằm trên bán đảo Coromandel, New Zealand, là một trong những hang động biển đẹp nhất thế giới với hình dáng giống như một mái vòm khổng lồ. Nước biển xanh biếc, bờ cát trắng mịn, cùng cảnh quan thiên nhiên xung quanh tạo nên một bức tranh hoàn hảo, thu hút không ít khách du lịch và những người yêu thích nhiếp ảnh.(Ảnh: Viator) 6. Hang động Marble Caves - Chile: Nằm trên hồ General Carrera, thuộc vùng Patagonia của Chile, Marble Caves là một kiệt tác thiên nhiên với những bức tường đá cẩm thạch màu xanh và trắng tuyệt đẹp. Được hình thành qua hàng nghìn năm do sự ăn mòn của nước, Marble Caves nổi tiếng với những hình thù kỳ lạ và ánh sáng phản chiếu đầy mê hoặc.(Ảnh: Marmomac) 7. Hang động Devil's Throat - Gibraltar: Devil's Throat (Cổ Họng Quỷ) nằm ở vùng biển Gibraltar, được biết đến với những cột nước lớn và cảnh tượng sóng biển dữ dội đập vào vách đá. Hang động này không chỉ đẹp mà còn mang đến cảm giác mạnh mẽ, đầy thách thức cho những người ưa thích khám phá.(Ảnh: Viator) 8. Hang Sơn Đoòng - Quảng Bình, Việt Nam: Hang Sơn Đoòng là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới với chiều cao hơn 200m, chiều rộng 150m và chiều dài gần 9km. (Ảnh: Vinpearl) Mời quý độc giả xem thêm video: Lạc lối trong khách sạn hang động độc đáo ở Thổ Nhĩ Kỳ.

