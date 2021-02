Những địa điểm rùng rợn chỉ có thể "tham quan" qua Google Maps

Nhà máy Chernobyl là nơi chứng kiến một trong những thảm họa hạt nhân khủng khiếp nhất từ trước tới nay, nằm ở thị trấn Pripyat thuộc Ukraine. Tháng 4/1986, tai nạn đã xảy ra khiến một lò phản ứng nổ tung, kéo theo nhiều hệ lụy to lớn, đặc biệt là sự phơi nhiễm phóng xạ đã biến nơi đây thành tử địa cho bất kỳ ai lại gần. Hiện tại, khu vực này bị đặt rào chắn cấm vào trong bán kính ít nhất 30km, không được xâm phạm. Qua thời gian, mức độ phơi nhiễm phóng xạ giảm dần nên vẫn có những tour du lịch mạo hiểm được cấp phép và kiểm tra nghiêm ngặt vào tham quan trong thời gian ngắn.Hòn đảo búp bê ở Mexico rất kì lạ bởi phần lớn cư dân là những con búp bê trẻ em với hình thù đáng sợ. Hiện tại, nơi này đã trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch nhưng cũng không ít người bị ám ảnh với hơn 1000 con búp bê được treo la liệt khắp hòn đảo này. “Rừng tự sát” là tên gọi khác của khu rừng Aokigahara nằm trên hòn đảo Honshu, Nhật Bản. Cái tên này bắt nguồn từ việc có rất nhiều vụ tự tử được tìm thấy ở đây. Khu rừng được cho là nơi trú ngụ của những linh hồn ma quỷ. Cầu Overtoun, Scotland là một cây cầu cũ kĩ nằm không xa ngôi làng nhỏ của người Scotland tại Milton. Hàng chục chú chó đã nhảy xuống khỏi độ cao 15m và chết tại tảng đá lớn phía dưới cây cầu. Đặc biệt, những con vật được cứu sống sẽ tiếp tục quay lại địa điểm này để thực hiện hành động tương tự. Ngôi làng "búp bê ma" ở Nhật Bản không hẳn bị gán cho những câu chuyện huyền bí, chỉ đơn giản là tập tục nơi đây cùng với vẻ ngoài của nó quá đáng sợ so với tâm lý chung của tất thảy mọi người bên ngoài. Mỗi khi một người dân làng qua đời, một người phụ nữ với tên gọi và chức danh "Tsukimi Ayano" tại đây sẽ phụ trách quá trình làm ra một phiên bản búp bê giống y hệt người đó, bổ sung vào bộ sưu tập có sẵn truyền đời của làng. Căn chòi của Scott được dựng lên để làm nơi trú ẩn bởi đoàn thám hiểm Nam Cực của Anh Quốc trong giai đoạn 1910-1913, trưởng đoàn là Robert Falcon Scott - một tên tuổi nổi tiếng trong lĩnh vực thám hiểm. Điều khiến địa điểm này trở nên đặc biệt là bởi điều kiện đóng băng đã khiến mọi thứ gần như nguyên vẹn một cách hoàn hảo. Ngoài ra, không rõ bằng cách nào nhưng Google cũng đã chụp được những bức ảnh cận cảnh không gian hơn 100 năm tuổi bên trong căn chòi, dành cho những ai thích thăm thú Nam Cực mà không có điều kiện. Với tên gọi Kleiner Gleichberg, ngọn núi nằm tọa lạc thấp ở giữa và thấp hơn 2 ngọn núi Gleichberge bên cạnh, nổi tiếng với vẻ bí ẩn và lạ lẫm của mình. Dù độc đáo ở vẻ ngoài với những rặng đá phủ đầy bề mặt nhưng nơi đây vẫn ẩn chứa điều gì đó khiến người ta sởn gai ốc khi đi tới. Đặc biệt là mùa đông, không khí âm u và vắng lặng đến đáng sợ nao lòng. Nhà thương điên Forest Haven ở Mỹ từng là một trong những nơi điều trị cho các bệnh nhân tâm thần hoặc trẻ em khiếm khuyết. Vào thời điểm những năm 1960, cơ sở này xuống cấp do hết phí tài trợ duy trì và bị đóng cửa, bỏ lại từ đó tới nay. Một số thanh niên đã tận dụng điều này để vẽ trộm graffiti lên các bức tường, tuy nhiên bấy nhiêu màu sắc sặc sỡ đó càng làm cho khung cảnh nơi đây trở nên đáng sợ, lạ lùng hơn bao giờ hết. Nằm cách khoảng 300km về phía nam thành phố Nazca, bên bờ biển phía nam Peru. Nghĩa địa Chauchilla, Peru được phát hiện vào năm 1920. Ở nghĩa địa này, có một điểm khác biệt khi so sánh nó với những khu nghĩa địa khác bởi đó là những người được chôn cất ở đây được an táng theo một cách rất đặc biệt.

