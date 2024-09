Những cây cầu nguy hiểm nhất thế giới, Việt Nam cũng góp mặt

1. Cầu treo Hussaini, Pakistan: Cầu treo Hussaini được mệnh danh là cây cầu nguy hiểm nhất thế giới. Với chiều dài hơn 200m, cây cầu này bắc qua hồ Borit xinh đẹp nhưng lại thiếu sự ổn định, với những tấm ván gỗ rời rạc và dây cáp mỏng manh. 2. Cầu Trift, Thụy Sĩ: Cầu Trift là một trong những cây cầu treo dài nhất và cao nhất ở dãy Alps. Với chiều dài 170m và cao 100m so với mặt đất, cây cầu này là một thử thách lớn đối với những ai sợ độ cao. 3. Cầu Siduhe, Trung Quốc: Cầu Siduhe là cây cầu treo cao nhất thế giới, nằm ở độ cao 496m so với mặt đất. Cây cầu này bắc qua hẻm núi Siduhe và là một phần của tuyến đường cao tốc G50 Huyu. 4. Cầu Royal Gorge, Mỹ: Cầu Royal Gorge nằm ở Colorado, Mỹ, là cây cầu treo cao nhất ở Bắc Mỹ với độ cao 291m so với dòng sông Arkansas. Cây cầu này đã trở thành một điểm du lịch nổi tiếng nhưng cũng đầy thách thức. 5. Cầu treo Capilano, Canada: Nằm ở Vancouver, Canada, cầu treo Capilano dài 137m và cao 70m so với dòng sông Capilano. Cây cầu này nổi tiếng với sự rung lắc mạnh khi có nhiều người đi qua. 6. Cầu khỉ, Việt Nam: Cầu khỉ là một loại cầu treo truyền thống ở miền Tây Nam Bộ, Việt Nam. Với cấu trúc đơn giản từ tre và dây thừng, cầu khỉ đòi hỏi người đi phải có kỹ năng giữ thăng bằng tốt. 7. Cầu treo Carrick-a-Rede, Bắc Ireland: Cầu treo Carrick-a-Rede dài 20m và cao 30m so với mặt biển, nối liền đất liền với một hòn đảo nhỏ. Cây cầu này là một thử thách lớn đối với những ai sợ độ cao và sóng biển mạnh. 8. Cầu treo Geierlay, Đức: Cầu treo Geierlay dài 360m và cao 100m, là một trong những cây cầu treo dài nhất ở Đức. Cây cầu này bắc qua một thung lũng sâu và là điểm đến yêu thích của những người yêu thích mạo hiểm. 9. Cầu treo Ai-Petri, Crimea: Cầu treo Ai-Petri nằm trên đỉnh núi Ai-Petri, Crimea. Với chiều dài 50m và cao 1.234m so với mực nước biển, cây cầu này mang đến một trải nghiệm đầy thách thức và ngoạn mục. 10. Cầu treo Titlis Cliff Walk, Thụy Sĩ: Cầu treo Titlis Cliff Walk nằm ở độ cao 3.041m trên dãy Alps, Thụy Sĩ. Đây là cây cầu treo cao nhất châu Âu và mang đến một tầm nhìn tuyệt đẹp nhưng cũng đầy nguy hiểm. (Ảnh trong bài: Internet) Mời quý độc giả xem thêm video: Vẻ đẹp mê đắm của “cầu say rượu”, cầu nguy hiểm nhất thế giới.

1. Cầu treo Hussaini, Pakistan: Cầu treo Hussaini được mệnh danh là cây cầu nguy hiểm nhất thế giới . Với chiều dài hơn 200m, cây cầu này bắc qua hồ Borit xinh đẹp nhưng lại thiếu sự ổn định, với những tấm ván gỗ rời rạc và dây cáp mỏng manh. 2. Cầu Trift, Thụy Sĩ: Cầu Trift là một trong những cây cầu treo dài nhất và cao nhất ở dãy Alps. Với chiều dài 170m và cao 100m so với mặt đất, cây cầu này là một thử thách lớn đối với những ai sợ độ cao. 3. Cầu Siduhe, Trung Quốc: Cầu Siduhe là cây cầu treo cao nhất thế giới, nằm ở độ cao 496m so với mặt đất. Cây cầu này bắc qua hẻm núi Siduhe và là một phần của tuyến đường cao tốc G50 Huyu. 4. Cầu Royal Gorge, Mỹ: Cầu Royal Gorge nằm ở Colorado, Mỹ, là cây cầu treo cao nhất ở Bắc Mỹ với độ cao 291m so với dòng sông Arkansas. Cây cầu này đã trở thành một điểm du lịch nổi tiếng nhưng cũng đầy thách thức. 5. Cầu treo Capilano, Canada: Nằm ở Vancouver, Canada, cầu treo Capilano dài 137m và cao 70m so với dòng sông Capilano. Cây cầu này nổi tiếng với sự rung lắc mạnh khi có nhiều người đi qua. 6. Cầu khỉ, Việt Nam: Cầu khỉ là một loại cầu treo truyền thống ở miền Tây Nam Bộ, Việt Nam. Với cấu trúc đơn giản từ tre và dây thừng, cầu khỉ đòi hỏi người đi phải có kỹ năng giữ thăng bằng tốt. 7. Cầu treo Carrick-a-Rede, Bắc Ireland: Cầu treo Carrick-a-Rede dài 20m và cao 30m so với mặt biển, nối liền đất liền với một hòn đảo nhỏ. Cây cầu này là một thử thách lớn đối với những ai sợ độ cao và sóng biển mạnh. 8. Cầu treo Geierlay, Đức: Cầu treo Geierlay dài 360m và cao 100m, là một trong những cây cầu treo dài nhất ở Đức. Cây cầu này bắc qua một thung lũng sâu và là điểm đến yêu thích của những người yêu thích mạo hiểm. 9. Cầu treo Ai-Petri, Crimea: Cầu treo Ai-Petri nằm trên đỉnh núi Ai-Petri, Crimea. Với chiều dài 50m và cao 1.234m so với mực nước biển, cây cầu này mang đến một trải nghiệm đầy thách thức và ngoạn mục. 10. Cầu treo Titlis Cliff Walk, Thụy Sĩ: Cầu treo Titlis Cliff Walk nằm ở độ cao 3.041m trên dãy Alps, Thụy Sĩ. Đây là cây cầu treo cao nhất châu Âu và mang đến một tầm nhìn tuyệt đẹp nhưng cũng đầy nguy hiểm. (Ảnh trong bài: Internet) Mời quý độc giả xem thêm video: Vẻ đẹp mê đắm của “cầu say rượu”, cầu nguy hiểm nhất thế giới.